Selülit de neymiş selfiesi

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez verdiği seksi pozla yıllara meydan okudu.ABD’li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Rodriguez’in 13 yaşındaki kızının doğum günü partisine katıldı. Dubai’de gerçekleşen parti için son derece cesur bir kıyafet tercih eden 48 yaşındaki şarkıcı, kaldığı otel odasının merdivenlerinde parti öncesi selfiesi çekmeyi de ihmal etmedi. Selfie’ye gelen yorumlar arasında en dikkat çekenleri ise Lopez’in selülitsiz bacakları üzerine yapılanlar oldu. Kimi takipçileri bu görüntüyü sürekli olarak dans etmesine bağlarken, kimi takipçileri de onun filtrelere başvurduğunu söyledi.Son derece seksi göründüğü selfieyi geride bıraktığımız cuma sosyal medya hesabından da paylaşan Jennifer, ilerleyen yaşına rağmen son derece cesur tercihiyle gece boyunca basın mensuplarının da ilgi odağı oldu.

Sözcü