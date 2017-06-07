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07 Haziran 2017 Çarşamba 12:46

Sıla ve Ahmet Kural aşkının fotografı ortaya çıktı

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı  Sıla'nın aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Sıla ve Ahmet Kural aşkının fotografı ortaya çıktı
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Sıla ve Ahmet Kural aşkının fotografı ortaya çıktı
   Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı  Sıla'nın aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı.  Bunn üzerine Ahmet Kural, aşk haberlerini doğrularken Sıla cephesinden ses çıkmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; oyuncu Ahmet Kural ile sesiyle herkesi büyüleyen Sıla'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ahmet Kural, iddialar doğru diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etti. Ahmet Kural, Sıla ile ilişki yaşadığını doğrulamasının ardından ikilinin fotoğrafı ortaya çıktı.

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Ahmet KuralSıla
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