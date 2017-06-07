Sıla ve Ahmet Kural aşkının fotografı ortaya çıktı

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla'nın aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Bunn üzerine Ahmet Kural, aşk haberlerini doğrularken Sıla cephesinden ses çıkmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; oyuncu Ahmet Kural ile sesiyle herkesi büyüleyen Sıla'nın aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ahmet Kural, iddialar doğru diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etti. Ahmet Kural, Sıla ile ilişki yaşadığını doğrulamasının ardından ikilinin fotoğrafı ortaya çıktı.