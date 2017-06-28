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28 Haziran 2017 Çarşamba 11:27

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Simge Sağın gıda zehirlenmesi geçirdi.

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
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   Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
   Sanatçı Simge Sağın hastaneye kaldırıldığı.Sanatçı Simge Sağın’ın Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü Bodrum’daki programı, aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal oldu.
  Bir anda fenalaşarak Balıkesir'de Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.
   Bir anda fenalaşarak Balıkesir'de Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

   Sanatçı Simge Sağın  menejeri aracılığıyla Club yöneticilerine ve hayranlarına özür notu gönderdi. Dev ekranda yayınlanan “Rahatsızlığımdan dolayı, Clup Ampersand Bodrum programımı ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımı üzülerek bildiriyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere” mesajı kulübe gelen hayranları üzüldü.

35 yaşındaki Simge Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 150 milyon, Yankı şarkısı 80 milyon, Prens&Prenses parçası ise 30 milyon tıklanmıştı.
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