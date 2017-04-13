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13 Nisan 2017 Perşembe 13:09

Sizler geçersiz oy kullanın

 Senarist ve yapımcı Gani Müjde de referandum ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sizler geçersiz oy kullanın
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Sizler geçersiz oy kullanın
    Senarist ve yapımcı Gani Müjde de referandum ilgili bir paylaşımda bulundu. Ancak Müjde’nin paylaşımında dikkat çeken detay, halkın huzurunu ve mutluluğunu bozacak olan tiplerden ‘Geçersiz oy’ kullanmalarını istemesi.
   İşte Gani Müjde’nin o listesi:
Türkiye'nin savaşa girerse düze çıkacağına inananlar, lütfen mühürü hayır ve evetin tam ortasındaki çizginin üzerine vurunuz.
Demokrasiyi, teokrasi ile karıştıranlar lütfen mühürü hayır ve evetin tam ortasındaki çizginin üzerine vurunuz.
Heteroseksüel deyince aklına “i.ne” gelenler, lütfen mühürü hayır ve evetin tam ortasındaki çizginin üzerine vurunuz.
Bisiklete pisiklet, arabeske arabeks diyenler, lütfen mührü hayır ve evetin tam ortasındaki çizginin üzerine vurunuz.
Farklı fikir duyunca “tiskinenler”, lütfen mührü hayır ve evetin tam ortasındaki çizginin üzerine vurunuz.

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