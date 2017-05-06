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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:54

Suçlanırken manşet yapanlar ,aklanınca haber bile yapmadılar

Oyuncu Sarp Apak dünyaevine giriyor.

Suçlanırken manşet yapanlar ,aklanınca haber bile yapmadılar
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Suçlanırken manşet yapanlar ,aklanınca haber bile yapmadılar
    Oyuncu Sarp Apak dünyaevine giriyor.2 Haziran'da Barselona'da Bengisu Uzunöz'le dünyaevine girecek olan Sarp Apak, ünlü olmanın bedelini ödediğini söyledi.  Bir dönem uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan oyuncu, “Bizi hemen suçlu ilan ettiler. Ama aklanınca suçsuzlarmış diyerek haberimizi yapmadılar” diyerek sitem etti.
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