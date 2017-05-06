Oyuncu Sarp Apak dünyaevine giriyor.2 Haziran'da Barselona'da Bengisu Uzunöz'le dünyaevine girecek olan Sarp Apak, ünlü olmanın bedelini ödediğini söyledi. Bir dönem uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan oyuncu, “Bizi hemen suçlu ilan ettiler. Ama aklanınca suçsuzlarmış diyerek haberimizi yapmadılar” diyerek sitem etti.
Suçlanırken manşet yapanlar ,aklanınca haber bile yapmadılar
Oyuncu Sarp Apak dünyaevine giriyor.
Oyuncu Sarp Apak dünyaevine giriyor.2 Haziran'da Barselona'da Bengisu Uzunöz'le dünyaevine girecek olan Sarp Apak, ünlü olmanın bedelini ödediğini söyledi. Bir dönem uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan oyuncu, “Bizi hemen suçlu ilan ettiler. Ama aklanınca suçsuzlarmış diyerek haberimizi yapmadılar” diyerek sitem etti.