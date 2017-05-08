Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler

Türkiye'nin pop starı Tarkan yeni albümünden ilk çalışmaların görüntülerini yayınladı.geride bıraktığımız günlerde Tarkan'ın son albümünün çalışmalarının bittiğini duyurmuştu.Dört yıldan bu yana bir pop müzik albümü için çalışmalar yapan Tarkan, 15 şarkının yer aldığı albümü yaz aylarında çıkaracak. Şarkılarıyla ilgili ser verip sır vermeyen Tarkan adeta hayranlarının heyecanını artırmak adına yeni çıkacak albümünde yer alan şarkılardan birinden çok kısa bir kısım yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şarkılarından birinin kısa bir kısmını dinleme fırsatı veren Tarkan’ın bu paylaşımı dikkat çekici yorumlar aldı.