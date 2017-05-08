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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:26

Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler

Tarkan'ın yeni albümü için girdiği stüdyodan ilk çekimlerinin görüntüleri sosyal paylaşım ağlarında yayınlandı.

Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler
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Tarkan'ın son albümünden ilk görüntüler

Türkiye'nin pop starı Tarkan yeni albümünden ilk çalışmaların görüntülerini yayınladı. Aranjör Ozan Çolakoğlu, geride bıraktığımız günlerde Tarkan'ın son albümünün çalışmalarının bittiğini duyurmuştu.

Dört yıldan bu yana bir pop müzik albümü için çalışmalar yapan Tarkan, 15 şarkının yer aldığı albümü yaz aylarında çıkaracak. Şarkılarıyla ilgili ser verip sır vermeyen Tarkan adeta hayranlarının heyecanını artırmak adına yeni çıkacak albümünde yer alan şarkılardan birinden çok kısa bir kısım yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şarkılarından birinin kısa bir kısmını dinleme fırsatı veren Tarkan’ın bu paylaşımı dikkat çekici yorumlar aldı.
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