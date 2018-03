Tek taşıyla düşman çatlattı

Şarkıcı Gülşen sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile düşman çatlattı.Popçu Gülşen, ailesiyle birlikte çıktığı Almanya tatilinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mutlu ederken, tek taşıyla da düşman çatlattı.Ozan Çolakoğlu, Haziran 2017'de evlilik yıldönümlerini kutlamak için eşi Gülşen’in tek taşını büyütmüş ve ona 600 bin lira değerinde 6 karatlık yeni bir tek taş almıştı.

Şimdilerde eşi ve çocuğuyla birlikte Almanya tatilinde olan Gülşen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu yüzüğüyle adeta hava attı. Almanya’nın Münih kentinde eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur ile tatil yapan Gülşen instahikaye kısmından paylaştığı görselde 600 bin liralık tek taşıyla ne kadar mutlu olduğu ele güne gösterdi. Ailece Almanya tatiline çıkan popçu Gülşen, tatilini an be an Instagram hesabından yayınlayarak bir yandan takipçilerini mutlu ederken bir yandan da havasını attı.

Sözcü