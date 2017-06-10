Televizyoncu çiften tecavüz skandalı

BBC'nin eski muhabirleri Tony ve Julie Wadsworth çiftinin, 4 yıl boyunca ormanlık alanda çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasından hemen sonra ünlü çift tutuklandı BBC'nin eski muhabiri olan Tony ve Julie Wadsworth, çiftinin ormanlık alanda çocuklara tecavüz ettikleri ortaya çıktı. İki ünlü spiker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tony ve Julie Wadsworth, 1992 ve 1996 yılları arasında tam 4 yıl boyunca kandırdıkları çocukları Warwickshire ormanlığına götürüp burada çocuklara tecavüz etmişler. Çift ise mahkemede aralarına aldıkları kişilerin çocuk değil hepsinin reşit olduklarını savunmalarına rağmen ceza almaktan kurtulamadılar.
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