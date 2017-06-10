﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Haziran 2017 Cumartesi 22:59

Televizyoncu çiften tecavüz skandalı

BBC'nin eski muhabirleri Tony ve Julie Wadsworth çiftinin, 4 yıl boyunca ormanlık alanda çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı

Televizyoncu çiften tecavüz skandalı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Televizyoncu çiften tecavüz skandalı
   BBC'nin eski muhabirleri Tony ve Julie Wadsworth çiftinin, 4 yıl boyunca ormanlık alanda çocuklara tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasından hemen sonra ünlü çift tutuklandı BBC'nin eski muhabiri olan Tony ve Julie Wadsworth, çiftinin ormanlık alanda çocuklara tecavüz ettikleri ortaya çıktı. İki ünlü spiker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  
 Tony ve Julie Wadsworth, 1992 ve 1996 yılları arasında tam 4 yıl boyunca kandırdıkları çocukları Warwickshire ormanlığına götürüp burada çocuklara tecavüz etmişler. Çift ise mahkemede aralarına aldıkları kişilerin çocuk değil hepsinin reşit olduklarını savunmalarına rağmen ceza almaktan kurtulamadılar.
Haberler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tony Ve JulieBBCnin Eski Muhabirleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu
Cem Yılmaz oğluyla poz verdi Cem Yılmaz oğluyla poz verdi
Batman hayatını kaybetti Batman hayatını kaybetti
Dizi bitmeden aşkları bitti Dizi bitmeden aşkları bitti
Meryem Uzerli'nin dans videosu: Dansetti ortalık yıkıldı Meryem Uzerli'nin dans videosu: Dansetti ortalık...
Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü
Yukarı Çık

Genç şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu
Bu sabah saatlerinde şiddetli göz ağrısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı Banu Parlak ameliyat oldu.

Haberi Oku