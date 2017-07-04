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04 Temmuz 2017 Salı 21:38

Toplu saç sevenler elime mum diksin

Özge Ulusoy yeni saç şeklini hayranları ile paylaştı

Toplu saç sevenler elime mum diksin
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Yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu
   Özge Ulusoy yeni saç şeklini hayranları ile paylaştı.Saçlarını topuz yaptıran Özge Ulusoy bu yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni saç şeklini hayranlarına sunan Özge Ulusoy yayımladığı resmin altına "Toplu saç sevenler elime mum diksin" notunu yazdı.


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Özge Ulusoy
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