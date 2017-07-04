Özge Ulusoy yeni saç şeklini hayranları ile paylaştı.Saçlarını topuz yaptıran Özge Ulusoy bu yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni saç şeklini hayranlarına sunan Özge Ulusoy yayımladığı resmin altına "Toplu saç sevenler elime mum diksin" notunu yazdı.
Toplu saç sevenler elime mum diksin
Özge Ulusoy yeni saç şeklini hayranları ile paylaştı
Özge Ulusoy yeni saç şeklini hayranları ile paylaştı.Saçlarını topuz yaptıran Özge Ulusoy bu yeni saç şeklini hayranlarının beğenisine sundu.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni saç şeklini hayranlarına sunan Özge Ulusoy yayımladığı resmin altına "Toplu saç sevenler elime mum diksin" notunu yazdı.