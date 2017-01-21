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21 Ocak 2017 Cumartesi 08:24

Ülkesi işgal edilirken, o porno yıldızı olmak için kaçmış

Ülkesi elden gidiyor, her gün onlarca kişi can veriyor, ne gam. Onun için hayatta en önemli şey porno yıldızı olmakmış. Hatta Suriyeli binlerce genç kendisi gibi düşünüyormuş. Antonio Süleyman adlı genç Alman vatandaşlığını aldıktan sonra bunları söyledi.

Ülkesi işgal edilirken, o porno yıldızı olmak için kaçmış
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Ülkesi işgal edilirken, o porno yıldızı olmak için kaçmış

Suriye, terör örgütleri ve onlarca batılı emperyalist devlet askerinin parçalayıp yutmaya çalıştığı, her gün katliam ve ölüm haberlerinin geldiği ülke. Çocuklar, kadınlar savunmasız insanlar hayatta kalmak için ölüm - kalım savaşı veriyor. Sadece Türkiye'de 3 milyona yakın mülteci ülkesindeki çatışmaların durmasını beklerken, Türkiye, topraklarına sıçrayan terör örgütlerini yok etmek için canını dişine takarak mücadele ediyor.

SURİYE UMRUNDA BİLE DEĞİL

Ülkelerini terk edenlerin binlercesi, Avrupa'ya kapak atmak isterken Akdeniz'de dalgalara yenik düşen Suriyeliler içinde çok farklı düşünenler de var. Avrupa'ya gelmesinin tek nedeninin "Porno yıldızı olmak"la sınırlayan Antonio Süleyman adlı Suriyeli genç Almanya'da günün konusu oldu. Suriye'de olanlar hakkında hiç konuşmak istemediğini söymeyen Süleyman "Ben işime odaklanmak istiyorum" diyor.

Sapkın filmlerde rol almak için Avrupa ülkelerinin kendisine fırsatlar sunduğunu söyleyen Antonio Süleyman'ın gerçek adı henüz bilinmiyor. Alman Bild Gazetesi'nde çıkan haberde Suriyeli sapkın, ülkesindeki savaştan kaçmasının nedenini özetlerken "Benim gibi düşünen binlerce Suriyeli var, ben onlardan biraz daha şanslıyım.

Ölüm tehditleri bile alıyorum ama umrumda değil" diyerek küstahça cevaplar verebiliyor.
İngiliz bulvar gazeteleri ise haberi verirken daha ağır ifadeler kullanmayı tercih ediyor. İngiliz gazeteleri Antonio Süleyman üstünden Suriyeli mültecilerin çoğunun "Sapkın hayallerini gerçekleştirmek için Avrupa'yı tercih ediyorlar' yorumu onur kırıcı olsa da, her gün onlarca kişinin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı iddia ediliyor.
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