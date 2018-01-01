Ünlü sanatçı hamile

Sanatçı Nadide Sultan hamile olduğunu sahnede açıkladı.Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer’in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı.Şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyosunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, 2018 yılının ilk sürprizini yaptı.

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