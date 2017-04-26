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26 Nisan 2017 Çarşamba 15:50

Ünlü şarkıcının acı günü

Ünlü şarkıcı Cenk Eren,annesini kaybetti

Ünlü şarkıcının acı günü
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Ünlü şarkıcının acı günü
   Ünlü şarkıcı Cenk Eren,annesini kaybetti.Sanatçı acı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Paylaşımında "Anacığım hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün (26/04) Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi. Takipçileri de başsağlığı dileyerek Cenk Eren'in acısını paylaştı.

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Cenk ErenAnnesini Kaybetti
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