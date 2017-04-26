Ünlü şarkıcının acı günü

Ünlü şarkıcı Cenk Eren,annesini kaybetti.Sanatçı acı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Paylaşımında "Anacığım hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün (26/04) Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi. Takipçileri de başsağlığı dileyerek Cenk Eren'in acısını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren,annesini kaybetti.Sanatçı acı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Paylaşımında "Anacığım hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün (26/04) Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi. Takipçileri de başsağlığı dileyerek Cenk Eren'in acısını paylaştı.