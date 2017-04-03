Yeniden yargılanacak

Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol’un karşılıklı olan yaralama ve tehdit davası sonuçlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Deniz Akkaya ve Murat Varol katılmadı. Bir önceki mahkemede Murat Varol’un kendisine fırlattığı ses sistemi hoparlörünü delil olarak getireceğini belirten Deniz Akkaya’nın avukatı, “Evden taşınma sırasında ses sistemi kayboldu. Bu nedenle getiremedik” dedi.
Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, Murat Varol’un avukatı “Deniz Akkaya’nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Murat Varol’un beraatını talep ediyorum” diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Murat Varol hakkında Deniz Akkaya’yı ölümle tehdit etme suçundan beraat kararı verdi. Ses sistemi hoparlörü ile Deniz Akkaya’yı yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.Deniz Akkaya hakkında ise ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına karar veren mahkeme, cezanın bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
Deniz Akkaya, aldığı cezaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi itiraz sonrası, Deniz Akkaya hakkındaki hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenip yargılama yapılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, CMK Kanunu kapsamında kalan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alındığını ve şikayetçi Murat Varol’un ,Deniz Akkaya’yla uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini belirtti.