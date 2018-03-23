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Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Başbakan Binali Yıldırım, esnaf ziyareti sırasında berberde bir vatandaşa saç tıraşı yaptı.

Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

Başbakan Binali Yıldırım, esnaf ziyareti sırasında berberde bir vatandaşa saç tıraşı yaptı.

23 Mart 2018 Cuma 19:44
Başbakan Yıldırım berberde bir vatandaşı tıraş etti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camisi'nde kıldıktan sonra Kutlugün Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Caddedeki çay ocağı işletmecisi ve manavla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından bir berber dükkanına girdi. Berber koltuğunda oturan vatandaşa "Saç mı sakal mı?" diye soran Yıldırım, saçını kestireceğini söyleyen vatandaşı, berberden istediği makasla tıraş etti.

Esnaf ziyaretini sürdüren Binali Yıldırım, bir bebeği de kucağına alarak sevdi.

Yol üzerindeki bir bankta dinlenen kadınların yanına oturan Yıldırım, bir süre sohbet ederek, kadınların yaptığı el işi çantayı inceledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evi'ni ziyaret eden Yıldırım, buradaki kadınlarla da bir süre sohbet etti.

Binali Yıldırım, daha sonra bir taksici esnafının gösterdiği "Başbakanım çay içelim" yazılı pankart üzerine Cebeci Taksi Durağı'na geçti.

Burada bir süre taksicilerle sohbet eden Yıldırım, ardından girdiği dondurmacıda sade dondurma yedi.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretlerinde, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Ercan Topaca ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Muhabir: Barış Gündoğan

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Türkiye
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