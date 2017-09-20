Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 34°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105257
ALTIN
147.044
DOLAR
3.4765
STERLİN
4.7122
EURO
4.1755
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

Beşiktaş'ın son 2 sezonda hücumdaki en etkili ismi olan Cenk Tosun, takımının Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

Beşiktaş'ın son 2 sezonda hücumdaki en etkili ismi olan Cenk Tosun, takımının Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:47
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

Süper Lig kariyerine 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor formasıyla başlayan Cenk Tosun, Beşiktaş dönemi dahil olmak üzere 8 sezonda ligde mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, ligin yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe hariç ligde bu sezon mücadele eden diğer 14 takıma gol atma başarısı gösterdi. Bu iki takım, Cenk Tosun'un Türkiye kariyerinde Süper Lig'de yer alamamıştı.

679 dakikalık hasret

Cenk Tosun, Gaziantepspor ve Beşiktaş takımlarında 8 sezonda Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 11 kez forma giydi.

Bu 11 karşılaşmada 679 dakika süre alan siyah-beyazlı futbolcu, fileleri havalandırmayı başaramadı.

Galibiyet sevincini bir kez yaşayabildi

Siyah-beyazlı oyuncu, gol yollarında etkisiz kaldığı Fenerbahçe maçlarında galibiyet sevincini de bir kez yaşayabildi.

Gaziantepspor ve Beşiktaş, Cenk Tosun'un görev aldığı Fenerbahçe karşılaşmalarında galibiyet şansını az yakaladı. Cenk Tosun'un ilk takımı Gaziantepspor, bu oyuncunun forma giydiği 7 karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe mağlup oldu.

Cenk, 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı forma altında 2014-2015'te Fenerbahçe ile oynanan derbi maçlarında şans bulamayan Cenk, 2015-2016'da hem ilk derbi heyecanını yaşadı hem de tek galibiyet sevincine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunFenerbahçeFutbolSporSüper LiğSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
Derbide son 10 yıla yabancı damgası
Derbide son 10 yıla yabancı damgası
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 takım turladı
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim