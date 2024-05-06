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Türkiye, Tüm Dünya İle İyilik İçin Koştu

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği ‘Wings for Life World Run’da kazananlar belli oldu.

06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:15
Türkiye, Tüm Dünya İle İyilik İçin Koştu






Türkiye, Tüm Dünya İle İyilik İçin Koştu

 

Türkiye genelinde 6033 kişinin koştuğu etkinlikte en uzun mesafeyi kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül kat etti.

 

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla, Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla ve adidasRenault, MigrosCastrol, XiaomiAquasera partnerliğinde düzenlenen Wings for Life World Run, binlerce kişinin katılımıyla tamamlandı. İstanbul Kuruçeşme’de, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de düzenlenen fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Kumsal Pınargözü, 32.91 km. koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Yılmaz Tongül, 52.51 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. İstanbul’da düzenlenen fiziksel koşuda erkekler kategorisinin birincisi ise 48.90 km. ile Halil Yaşin oldu. Kumsal Pınargözü ve Halil Yaşin’e ödüllerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya takdim etti.

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da İstanbul Kuruçeşme’de binlerce katılımcıyla aynı anda koştu. İstanbul Kuruçeşme’de 1558 kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Ali Türkkan, Kübra Dağlı, Hazal Nehir ve Bora Altıntaş da katıldı. Bir diğer Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu ise İzmir’de koşamayanlar için koştu.

Wings for Life World Run’da Red Bull sporcularının yanı sıra Oyuncu, Yoga ve Pilates eğitmeni Merve Oflaz, Rap Sanatçısı Heja ve içerik üreticisi Burak Uzun da binlerce katılımcıyla birlikte iyilik için koştu.

Wings for Life World Run’a fiziksel koşuların yanı sıra AppRun uygulaması üzerinden de katılım sağlandı. AppRun’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebildi.

Anahtar Kelimeler:
Omurilik Felci
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