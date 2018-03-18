Muslera Terim'le kendini buldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın performansında önemli bir artış oldu.

Geçen iki sezonda beklentilerin altında kalan ve bu sezonun ilk yarısında da teknik direktör Igor Tudor yönetiminde istenileni veremeyen Muslera, Fatih Terim ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in görev almasından sonra başarılı günlerine dönüş yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Igor Tudor yönetimindeki 16 müsabakalık periyotta kalesinde 21 gole engel olamayan Muslera, Terim idaresinde çıktığı 9 maçta ise sadece 7 gol yedi.

Hırvat teknik adam Tudor döneminde 16 maçın 5'inde kalesini gole kapatan 31 yaşındaki file bekçisi, Terim yönetimindeki 9 müsabakanın 4'ünde rakiplere gol izni vermedi.

Son üç sezonun en iyi performansı

Galatasaray kariyerinde bir çok önemli başarı yaşayan Muslera, maç başına yediği gol ortalamasında son 3 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

Bu sezon görev aldığı 25 müsabakada 28 gole engel olamayan Muslera'nın maç başına kalesinde gördüğü gol ortalaması 1,12 oldu.

En kötü performansını 33 maçta 46 gol yiyerek 1,39 ortalamayla 2015-2016 sezonunda yaşayan Muslera, geçen sezon da 34 maçta yediği 40 golle 1,17 ortalama ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği 2011-2012 sezonunda Süper Final etabıyla 39 lig maçına çıkan Muslera, kalesinde sadece 29 gol görerek, maç başına 0,74 gol yeme ortalamasıyla en iyi sezonunu geçirmişti.

Derbideki puanda önemli rol oynadı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı derbide etkili bir performans ortaya koydu.

Uruguaylı kaleci, deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin birçok atağında gole izin vermeyerek takımın sahadan puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.

Kalesini gole kapatma rekoru elinde

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinde bir lig sezonunda kalesini gole kapatma rekorunun sahibi.

Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk yılı olan 2011-2012 sezonunun normal periyodunda çıktığı 32 maçın 16'sında gol yememe başarısı gösteren Muslera, 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında Claudio Taffarel'in, 2004-2005 sezonda ise Faryd Mondragon'un 15 maçla elinde bulundurduğu kalesini gole kapatma rekorunu kırmayı başardı.

Normal sezonda 90 dakika sahada kaldığı 32 maçın 16'sında gol yemeyen tecrübeli kaleci, o sezon ilk ve son kez uygulanan Süper Final etabındaki 6 maçın 3'ünde de kalesini gole kapatarak rekorunu 19 müsabakaya çıkardı.

