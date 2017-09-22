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Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor 4

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı.

Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor 4

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı.

22 Eylül 2017 Cuma 22:02
Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor 4

Trabzonspor şokta;Trabzonspor 3- Aytemiz Alanyaspor 4

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı.Maça hızlı başlayan Trabzonspor 3-0 öne geçmesine ragmen karşılaşmayı 4-3 kaybederek evinde çok değerli 3 puandan oldu. Gol yağmuru şeklinde geçen, üç penaltı kararına sahne olan muhteşem karşılaşma 4-3 Aytemiz Alanyaspor’un galibiyeti ile sonuçlandı. Maçın ilk yarım saatinde muhteşem bir oyunla 3-0 öne geçen Trabzonspor, Burak Yılmaz'la coşarken Aytemiz Alanyaspor da yıldız golcüsü Vagner Love'la tarihi bir geri dönüşe imza attı. Trabzonspor'un gollerini Kucka (10) ve Burak (21 ve pen. 32) kaydederken, Alanyaspor'un golleri Vagner Love (45+1, pen. 68, pen. 82) ve Fernandes'ten (55) geldi. Love ikisi penaltıdan olmak üzere üç golünün yanında oyun içinde de olağanüstü bir performans sergiledi. Ev sahibi 7 puanda kalırken, konuk ekip bu inanılmaz galibiyetle puanını 7’ye çıkardı.

Sözcü

Son Güncelleme: 22.09.2017 22:10
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporTrabzonspor
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