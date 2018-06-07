REHAU, yenilikçi aydınlatma projesine öncülük ediyor

Polimer uzmanı REHAU ve iş ortakları, yenilikçi bir aydınlatma teknolojisi olan ve ışığın tek tip, bükülebilir, çok ince ve şeffaf olmasına imkan sağlayan, OLED aydınlatma teknolojisini araştırıyorlar. REHAU’nun da dahil olduğu ve çeşitli büyüklükteki şirketlerin öncülük ettiği projenin amacı, esnek OLED aydınlatma teknolojisiyle ilgili kavramları hızlı bir şekilde, en uygun maliyetlerle geliştirmek ve ürünleri piyasa hazır olduğunda pazara sunmak. Proje, Lyteus çatısı altındaki Avrupa programı kapsamında gerçekleşiyor ve AB tarafından finanse ediliyor.

Konsorsiyum içerisinde REHAU’nun rolü; AUDI AG, Pilkington ve Emde Design ile birlikte, ticari tanıtım müşterisi olarak numune imalatları doğrulamak. Araştırma faaliyetleri, Photonics Kamu-Özel Sektör Ortaklığı tarafından ve toplam 14 milyon avro bütçe ile Avrupa Komisyonu tarafından da destekleniyor.

REHAU, baskılı elektronik piyasasına giriyor

Bu proje ile REHAU’nun baskılı elektronik piyasasına girdiğini belirten REHAU Kurumsal Araştırma ve Geliştirme, Gelişmiş Teknolojiler Biriminden Mühendis Dr. Constanze Ranfeld, “Polimer materyallerin işlenmesine ilişkin teknik bilgimiz ile OLED filmleri bant kenarlarına ve profillere entegre etmeye çalışıyoruz. Eğer proje başarılı olursa, bu profiller, örneğin bir tasarım vurgulaması olarak, uçak kabinlerini aydınlatabilir. Ayrıca, gelişmiş, film-bazlı ve bu nedenle esnek olan OLED’ler, başka pek çok diğer uygulama alanında kullanılabilir. Polimer uzmanı REHAU aynı zamanda otomotiv sektöründe de çeşitli olası uygulamalar yapabilir.aydınlatmanın getirdiği yeni tasarım özgürlüğünü teknoloji taşıyıcısı olan akıllı sunucu uygulamasında gösteriyor. Filmler, aracın arka kısmında, spiral ışıklar şeklinde entegre ediliyor ve bu sayede benzersiz bir optik etki yaratılıyor. OLED’lerin REHAU ürünlerine entegrasyonu REHAU’nun stratejik yönüyle son derece uyumlu. Şirketin amacı sürekli gelişmedir. Polimer uzmanı REHAU, müşterilerine yüksek kaliteli ve yüksek teknolojili ürünler sunabilmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor.” dedi.

Ranfeld: “OLED’ler geleceğin ışığı olabilirler”

Teknolojinin geniş piyasalara ulaşmasından önce, aşılması gereken ticarileşme engelleri bulunduğunu ifade eden Ranfeld, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu engellerden ikisi fiyat seviyesi ve sınırlı bulunma durumudur. OLED’ler geleceğin ışığı olabilirler. Ancak, başlangıçta teknoloji büyümeli ve ticari fiyat noktalarına ulaşılabilmelidir. Lyteus, REHAU gibi şirketlerin bu boşluğu aşabilmeleri için yardımcı olmaktadır. Pencerelere entegrasyonu da mümkün olabilir. Gün içerisinde şeffaf olup geceleri odayı aydınlatan pencere panelleri de geleceğe yönelik vizyonlar arasındadır. Polimer uzmanı REHAU’nun OLED teknolojisi; otomotiv, havacılık veya mobilya gibi sektörlerde birçok uygulamada hayat bulabilir.”

Lyteus Hakkında:

Lyteus, özelleştirilmiş, esnek OLED’lerin pilot üretiminde dünya çapında kapasite ve hizmet vaat etmektedir ve otomotiv, tasarımcı armatürleri ve havacılık uygulamaları alanlarında ürün akışlarına odaklanmaktadır. Holst Merkezi tarafından koordine edilen Lyteus, beş Avrupa ülkesinden on dört uzman partneri bir araya getirmekte olup, bunların arasında AUDI AG, Centre for Process Innovation (CPI), VTT, Fraunhofer, M-Solv, FlexEnable, DuPont Teijin Films, Brabant Development Agency (BOM), REHAU, emde design, Pilkington, Coatema Coating Machinery ve AMIRES yer almaktadır. Lyteus, €14 milyon katkı ile, 688093 sayılı Hibe Sözleşmesi kapsamında (PI-SCALE projesi) Avrupa Birliğinin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından ortaklaşa kurulmuş olan bir Photonics Kamu – Özel Sektör Ortaklığı inisiyatifidir.

REHAU Hakkında:

REHAU; sürdürülebilir inşaat ve modernizasyon için ileriye dönük ve bütünsel çözümler sunmaktadır. Enerji tasarruflu inşaat, yenilenebilir enerjilerin kullanılması ve su yönetimine odaklanmaktadır. REHAU; pencereler, yapı teknolojisi ve inşaat mühendisliği alanlarında sofistike sistem çözümleri ve kapsamlı hizmetleri ile müşterilerinin güçlü bir partneridir. 200’ü aşkın lokasyonda 20.000’in üstünde çalışanı ile bağımsız bir aile şirketi olan REHAU piyasaya ve müşterilere yakın olmaya çalışmaktadır.