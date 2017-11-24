SİHA'lar milli gururumuz oldu; Paramızla satın almak için torpil arıyorduk

Terörle mücadelenin en çetin yıllarında, Türkie İnsansız Hava Aracı satın almak için çalmadık kapı bırakmadı. Amerika satmak için yıllarca oyaladı. Sattığı ilk İHA'lar demode çıktı, bırakın görüntü almayı çekilen fotoğraflar bile işe yaramadı, çöpe atıldı, İngiltere, Fransa ve Almanya İHA satmaya yanaşmadı. Bin bir umutla İsrail'den kiralanan Heron'lar ise bir türlü doğru dürüst veri aktarmadı, sık sık arızalandı. TAİ, TÜBİTAK, ASELSAN bu süreç içerisinde ilk milli İHA sistemlerini geliştirmek için çalışmalara başladı.



Gariptir, 1990'lı yılların son döneminde Bayraktar'ın geliştirdiği İnsansız Hava Aracı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın "Lisans" engeline takıldı. SSM, Bayraktar'dan "Bu İHA için uçuş lisansı getirmelisiniz" diye tutturdu. Parelel yapının has adamları, özel sektörün yerli iha üretimini fena halde 'Tiksindirici' ve gereksiz bulmuştu. Türkiye'de bırakın İHA'yı sivil ya da askeri uçuşlara bile uçuş lisansı verecek kuruluş o yıllarda henüz yoktu. SSM içindeki ihanet odakları bunu bildiği için "Yerli bir kurumdan uçuş lisansı" isterken, Bayraktar milli sır niteliği taşıması gereken İHA için zaten yabancı kurumlardan lisans almaya istekli değil di.

Devreye İsrail üretimi Heron'lar girdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Heron'lar için "Artık PKK kampları bizim için Biri Bizi Gözetliyor Evi" gibi derken, yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Heron'lardan alınan görüntülerin ilk önce İsrail'e sonra TSK'ya ulaştığı anlaşıldı.

AMERİKA'DA KONGRE ENGELİNE TAKILMIŞTI

Türkiye, 2008’de MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracı alımı için ABD yönetimine talep mektubu gönderdi. Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği, terörle mücadelede önemli olan bu SİHA’ların alımı için 2008 ile 2014 arasında yoğun bir mesai harcadı. Ancak, ABD yönetimi farklı gerekçelerle oyalayarak, bu SİHA’ların Türkiye’ye satışına onay vermedi.

Dünya'da sayılı ülkelerin ürettiği İHA ve silahlı sistemlere sahip olan SİHA'lar için milli üretim seferberliği ilan edildi. Bayraktar ve Vestel tarafından seri üretime alınan İHA'lar TSK'da ilk göreve çıktığı günlerden itibaren, PKK'lı katiller için sürek avının başladığı dönem oldu. Bir zamanlar araya uluslararası hatırlı güçlerin girmesine rağmen paramızla ve torpille alamadığımız İHA'ların SİHA'ların yerlisini üretmeyi başardık, üstelik ihracat edebilecek düzeyde yüksek teknoloji kullanarak...



TOPLAM İHA SİHA SAYISI 328'E ULAŞIYOR

Türkiye, ABD ve İsrail’in bu tavırlarının ardından yerli İHA ve SİHA üretimine yöneldi. Yüzde 96 yerlilik oranı ile üretilen İHA’lar 2015’ten itibaren kullanılmaya başlandı. 2016’dan itibaren de SİHA’lar terörle mücadelede etkin bir şekilde devreye sokuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde şu anda Bayraktar marka 36 adet İHA, 15 adet SİHA bulunuyor. Yapılacak yeni alımlar ile bu sayı 151 İHA ve 112 SİHA’ya çıkacak. TUSAŞ tarafından üretilen ANKA marka üç İHA ile iki SİHA’da kullanıma girdi. ANKA’nın sayısı da 40 İHA ve 25 SİHA’ya çıkartılacak. Böylece TSK’nın envanterindeki toplam İHA sayısı 191’e, SİHA sayısı ise 137’ye çıkacak.

Bunun yanı sıra Vestel’in Karayel adını verdiği SİHA projesi de devam ediyor. Türkiye, silahlı insansız hava aracı üreten altı ülkeden biri konumuna geldi. ABD, Çin, Rusya, İsrail ve İran SİHA üretiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, SİHA’larda Aselsan’ın yerli üretim akıllı mühimmatlarını (roket) kullanıyor. Böylece insansız hava araçlarının yanı sıra akıllı mühimmat konusunda da Türkiye’nin dışa bağımlılığı ortadan kalktı. Bu arada milli iha sistemlerinin en önemli parçası olarak bilinen güç motorlarının da yakında Türk Malı olarak üretim bandında yerini alacağı öğrenildi.

TSK yerli sistemle donatılıyor

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli üretim sistemlerle güçleniyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 adet T-129 ATAK helikopteri teslim edildi.