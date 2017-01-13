Tüm internet trafiği polis takibine açılacak

İSTİHBARAT FAALİYETİ

BTK VE TİB DEVRE DIŞI

‘TELEKULAK BENZERİ SORUNLAR YARATABİLİR’

Terör ve suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkin hale getirmeyi hedefleyen hükümet, polisin internet üzerinden tüm erişimi kontrol ve denetimine yeşil ışık yakan KHK ile yeni bir tartışmalı dönem başlattı. Türkiye'de tüm internet servis sağlayıcısı şirketler artık hem MİT'e hem de polise, uç vermekle yükümlü.Artık polis KHK ile internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisine sahip. Telekom operatörlerinde kaygılandıran yeni uygulamada polis herhangi bir izin gerekmeksizin tüm internet trafiğini denetleyebilecek, kişisel verilere erişebilecek.680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polise verilen internete ve abonelere ilişkin bilgilere erişme yetkisi, telekom operatörlerinde kaygı yarattı. Düzenleme ile mahkeme kararı olmadan her türlü internet veri trafiğinin polise açılacak olması sektörde, “internette yeni telekulak yaratabilir” endişesine yol açtı. Sektör temsilcileri, polise verilen yetkiyi düzenleyen ayrıntılı bir yönetmeliğin çıkarılmasını istiyor. Polisin yanı sıra MİT’in de kısa süre önce internet trafiğini izleyebilmek için “uç” istediği belirtildi.Polise internet abonelerine ait kimlik bilgilerine erişme yetkisi verildi. Erişim, yer ve içerik sağlayıcıları da söz konusu bilgileri, polise vermekle görevlendirildi.KHK ile polise, sanal ortamda istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi toplama ve değerlendirme yetkisi de verildi. Polis, mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı emriyle, internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verileri tespit edebilecek, izleyebilecek ve kayda alabilecek.Polise, interneti takip konusunda verilen geniş yetki, telekom operatörlerinde kaygıya neden oldu. Sektör temsilcileri, suçla mücadelede yasal takibin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) üzerinden yapıldığını anımsatarak bu düzenleme ile BTK ve TİB’in devre dışı bırakıldığına işaret etti.Sektör temsilcileri, polise Kanun Hükmünde Kararname ile verilen bu yetkiye ilişkin teorik ve teknik soru işaretlerini giderecek bir yönetmelik çıkarılmasını da isterken, var olan yönetmelikte de bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. Sektör temsilcileri, düzenleme uyarınca polisin, tüm interneti izlemek için operatörlerden “uç” isteyeceğini belirterek “Bu durum internette telekulak benzeri sorunlar yaratabilir” görüşünü dile getirdi. MİT de benzer bir talepte bulundu ve internet için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, “İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu düzenlemeler işletmeci için hem yük hem de risk” dedi.