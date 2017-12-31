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WhatsApp Çöktü, Yeni yıl mesajlarına dayanamayan WhatsApp servis dışı

2018 yılına saatler kala, ünlü haberleşme uygulaması WhatsApp küresel krizle karşı karşıya milyonlarca insanın haberleşmesi yarıda kesildi, yeni yıl kutlama trafiği yüzünden uygulamanın çökmüş olabileceği bildiriliyor.

WhatsApp Çöktü, Yeni yıl mesajlarına dayanamayan WhatsApp servis dışı

2018 yılına saatler kala, ünlü haberleşme uygulaması WhatsApp küresel krizle karşı karşıya milyonlarca insanın haberleşmesi yarıda kesildi, yeni yıl kutlama trafiği yüzünden uygulamanın çökmüş olabileceği bildiriliyor.

31 Aralık 2017 Pazar 00:00
WhatsApp Çöktü, Yeni yıl mesajlarına dayanamayan WhatsApp servis dışı

WhatsApp Çöktü, Yeni yıl mesajlarına dayanamayan WhatsApp servis dışı

Dünyanın en çok tercih edilen haberleşme uygulaması WhatsApp yılın bitmesine saatler kala çöktü. Güney yarım kürüden WhatsApp başlayan WhatsApp sorunu hızla bütün dünyaya yayıldı. Halen Türkiye dahil çok sayıda ülkede WhatsApp mesajları iletilemiyor.
WhatsApp üzerinden canlı yayınla bir birine bağlanan milyonlarca kişinin yıl kutlama trafiği de yarım kaldı.

2018 öncesi son WhatsApp kesintisi olarak tarihe geçen son durum hakkında şirketin sosyal medyasını takip edenler henüz bir açıklama göremedi.
2017 sonunda bazı telefon türlerine hizmet vermeyeceğini duyuran Whatsapp'ın böyle bir çalışma için güncelleme yaptığı tahmin ediliyor. Ancak, son çökmenin Amerika'nın tamamında durması kullanıcıları çıldırma noktasına geçtirdi.

Uygulamayı kontrol eden şirkete yakın kaynaklardan şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi. WhatsApp'ın Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’de de popüler iletişim uygulamasına girilmiyor. Independent.haber sitesine Haber sitesinde yer alan bilgilere göre “Yüzlerce insan, Whatsapp'ın çöktüğünü bildiriyor; tüm dünyadaki insanlar Yeni Yıl'ı karşılayan mesajlar alışverişinde bulundu.” yer aldı.

WhatsApp nedir?

Cep telefonları üzerinde dünyanın en çok indirilen anlık haberleşme programı WhatsApp görüntülü ve sesli haberleşmeye imkan veriyor. 2016 yılında 600 milyon kez indirilen WhatsApp kendi alanında dünya rekoru kıran uygulama olarak tarihe geçti.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 19:24
Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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