

Whatsapp sorunu; Whatsapp mesaj göndermeyi durdurdu

Mobil telefonların vazgeçilmez uygulaması WhatsApp küresel çapta mesaj göndermeyi durdurdu.



evrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çalışmayı durdurdu.

Sosyal medya üzerinde yüzbinlerce kullanıcı, uygulamanın mesaj gönderemediğini ve alamadığından yakınıyor.



Özellikle Whatsapp kullanıcıları, web üzerinden gönderilen mesajların uzun süredir karşıya iletilmediği şikayetinde bulunuyor.

Dünya çapında her 4 telefondan birinde mutlaka yüklü olarak öne çıkan Whatsapp'ı Türkiye'de 35 milyon kişinin mesajlaşma platformu olarak tercih ediyor.

Whatsapp'ta meydana gelen sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Son bir saattir devam eden whatsapp sorununun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

WHATSAPP'A HACKER SALDIRISI OLABİLİR

Whatsapp Messenger ile ilgili sorunların, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Letonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar tarafından yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter’da dile getirdi. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp’tan henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde aynı sorunla karşı karşıya kalan popüler mesajlaşma uygulaması, son günlerde yaşanan siber saldırıya maruz kalmış olabileceği konuşuluyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı.

"BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı." dedi.