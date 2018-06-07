Yazılım sektöründe 1.4 milyon yazılımcıya iş çıkacak!

Tam zamanlı çalışmayı tercih etmeyen freelancer'ları, projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle bir araya getiren online iş platformu SanalUzman.com, bu sene yüzde 5.2'lik büyüme oranı ile en hızlı gelişen alanlardan biri olan yazılım sektörünün yakın markajına girdi. Platformun, test aşamasından sonraki ilk ayında üyelerinin yüzde 11.20'sini farklı disiplinlerde yetkinleşmiş yazılım uzmanları oluşturdu.

SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu

Dünyadaki büyüklüğü 5 trilyon Dolar, Türkiye'deki büyüklüğü ise 30 milyar Dolar seviyesine erişen bilişim sektörü, beraberinde pek çok yeni uzmanlık dalı ve mesleği de getiriyor. Öyle ki bu sene sadece Türkiye'de bilgi teknolojileri konusunda yapılan harcamaların 22.5 milyar Doları bulması bekleniyor.

Yapılan araştırmalara göre bu pasta içinde önemli yere sahip olan yazılım 2018'de yüzde 5.2'lik büyüme oranı ile ülkenin en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak. Nitekim dünyada da 2020 yılında yazılım alanındaki istihdam oranı yaklaşık 1.4 milyon artacak.

Bu durum, hızla büyüyen pazardaki nitelikli çalışan ihtiyacını da beraberinde getirecek. Peki, ölçek gözetmeksizin yetenek avına çıkan kurumlar nitelikli yazılım uzmanlarına nasıl, nereden erişecek?

Türkiye'nin yeni online iş platformu SanalUzman, freelance çalışmayı bir yaşam biçimi haline getiren uzmanlara yönlendirdiği iş fırsatları ile hem iş alana hem de iş verene seçeneği bol bir dünya sunuyor. Dijital tabanlı, dikkat ve yaratıcılığa açık işler için biçilmiş kaftan olan platform, test aşamasını geride bıraktığı ilk ayında havuzunda topladığı nitelikli yazılım uzmanları ile dikkat çekiyor. Sitedeki üyelerin yaklaşık yüzde 11.20'sini yazılım uzmanları oluşturuyor.

Peki, büyük ölçekli kurumlarla rekabet etmeye çalışan KOBİ'lere de ihtiyaç duydukları anda nitelikli kişilere proje bazlı işler için erişim imkanı sunan SanalUzman nasıl işliyor?

Tam zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen veya projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, serbest çalışan uzmanları (freelancer'ları) bir araya getiren SanalUzman; yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı iş imkânlarını sisteminde barındırıyor.

Üyelerine, istedikleri işi ve projeyi bulma kolaylığı sağlayan platform; beyaz yakalı, 18 – 50 yaş arası, teknolojiye hâkim, bilgisayar üzerinden iletişim faaliyeti yürütebilen tüm uzmanlara hitap ediyor.

"Türkiye'de ilk kez her iki tarafın da hakları koruma altında"

Sistemi bir örnekle açıklamak gerekirse; öncelikle proje/iş sahibi, sistemde yer alan yönlendirmelerle iş tanımını oluşturup bu iş için bir bütçe belirliyor. Akabinde iş tanımını gören uzmanlar söz konusu iş için işverene teklif veriyor. Teklifi gönderen uzmanın yolladığı ve içinde işin tanımı, ödeme planı ve kodunun yer aldığı metin; bir eser sözleşmesi sayılıyor. Taraflar bu metni karşılıklı onayladığı takdirde işveren, işin toplam ücretini SanalUzman güvencesi altındaki güvenli hesaba yatırıyor. Uzman, ücretin yatırıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışmaya başlıyor. Bu noktada SanalUzman, eser sözleşmesi yaparak Türkiye'de her iki tarafın da haklarını koruma altına alan tek online iş platformu olarak da öne çıkıyor.

Şu anda sitede yazılım alanındaki yetkin kişilerin sayısının oldukça fazla olduğunu anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, "Masaüstü yazılım, web yazılım, e- ticaret sitesi yazılımı, mobil yazılım, oyun geliştirme, son kullanıcı testleri, ERP/CRP yazılımı, veri tabanı yönetimi, teknoloji mimarlığı gibi farklı uzmanlık alanlarında çalışan yetkin freelancer'lar sistemimizde yer alıyor. 2018 yılında bilişim alanında en hızlı büyümesi beklenen alanlardan biri olan yazılım konusunda her ölçekten kurum ile uzmanlarımızı aynı platformda buluşturuyoruz. Türkiye'nin yazılım alanında yüksek bir potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli insan kaynağı açısından ileriye taşıyacak platformlardan biriyiz. Büyük ölçekli pek çok kurum bize başvurarak sitemizdeki yazılım uzmanı ağı üzerinden onlara danışmanlık yapmamızı istiyor. Nitelikli iş gücünü tek bir kaynakta toplayan platformumuzun sektör için kıymetli bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.