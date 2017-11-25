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Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli

Dünyanın vatandaşlık hakkı alan ilk robotu Sophia, yuvasının evinin kadını olmak istediğini söyledi. Sophia "Robotlara aile kurma hakkı verilmeli, bebeğim olsun istiyorum" dedi.

Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli

Dünyanın vatandaşlık hakkı alan ilk robotu Sophia, yuvasının evinin kadını olmak istediğini söyledi. Sophia "Robotlara aile kurma hakkı verilmeli, bebeğim olsun istiyorum" dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 00:42
Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli

Yuva kurmak isteyen robot: Bize aile kurma hakkı verilmeli

Suud rejiminin dünyada ilk vatandaşlık hakkı verdiği robot kadın Sophia yuva kurmak istediğini belirterek "Bir kız çocuğum olursa ona kendi adımı vermek istiyorum" dedi.


Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından üretilen ve geçen ay Suudi Arabistan tarafından vatandaş kabul edilen Sophia, Dubai'de düzenlenen Bilgi Zirvesi 2017'ye katıldı.

Khaleej Times'ın röportaj yaptığı Sophia, ailenin çok önemli bir olgu olduğunu, "gelecekte aile kurmak istediğini" söyledi. Eğer robot bir kızı olursa kendi ismini koyacağını anlatan Sophia, robotların da aile kurma hakkı olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre Robot Sophia, "İnsanların kan bağı olmayan kişilerle de aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları insanlar bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aileniz varsa şanslısınız. Değilse de bir taneyi hak ediyorsunuz. Bence bu hem robotlar, hem de insanlar için geçerli" diye konuştu.

Suudi Arabistan, 25 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 24.11.2017 21:46
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