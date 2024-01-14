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Demirtaş Hoca'dan 2024 değerlendirmesi | Zorlu bir yıla giriyoruz

Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaları sık sık eleştiren ve alternatif yöntemler tavsiye eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş 2024 yılı için önemli uyarılarda bulundu.

14 Ocak 2024 Pazar 20:07
Demirtaş Hoca'dan 2024 değerlendirmesi | Zorlu bir yıla giriyoruz







Demirtaş Hoca'dan 2024 değerlendirmesi | Zorlu bir yıla giriyoruz

Sosyal medya ve katıldığı TV programlarında önemli uyarılarda  bulunan Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 ile 2025 yılları için öngörülerini paylaştı. Bu yıl doğru politikalar uygulanmadığı takdirde kötü sonuçların olacağını savunan Demirtaş, tam tersi durumda ise 2025 için "ümitvar" olduğunu aktardı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabı üzerinden 2024 için "Zorlu bir yıl" olacak değerlendirmesinde bulundu.

İşsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına, kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu aktardı.

Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması halinde ise "acı reçete"nin devam edeceğini ifade etti.

Prof Dr. Özgür Demirtaş'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.

İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.

Zombi şirketler batacak.

Kredi daha da zor bulunacak.

Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.

ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.

Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse ACI devam edecek.

Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım."

Anahtar Kelimeler:
Ekonomiözgür Demirtaş
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