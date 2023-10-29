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Google'da Dolar kuru arayanlar şoke oldu

Hafta sonu Google'da 'dolar' kuru sorgulayanlar gözüne inanamadı. Google bir süre dolar 24 TL olarak gösterdi.

29 Ekim 2023 Pazar 22:29
Google'da Dolar kuru arayanlar şoke oldu






Google'da Dolar kuru arayanlar şoke oldu

Hafta sonu ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle kapalı olan borsa ve serbest piyasada dolar kuru 28 lira sınırında dolaşırken, Google'da dolar kuru sorgulayanlar şaşkına döndü. Doların güncel işlem fiyatını 24 TL ilan eden Google yanlışı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Son dönemde 28 lira üzeri ile tarihi zirveleri gören doların, Google'ın arama kısmında 24 liraya kadar düştüğü görüldü. Olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığı düşünülürken şirketten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.


Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dalgalı seyrini sürdüren dolar, tarihi zirveleri zorlamaya devam etti.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şoke oldu.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

EURO'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Google'da "Euro ne kadar oldu", "Euro kaç TL", "Euro ne kadar" ve sadece "euro" araması yapıldığında, son kapanış fiyatının olduğu görüldü.

Son Güncelleme: 30.10.2023 00:33
Anahtar Kelimeler:
GoogleDolarDolar KuruCumhuriyet Bayramı
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