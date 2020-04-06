Le Meridien Bodrum Beach Resort mayıs ayında açılıyor



Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott Grubu’nun kişiye özel mükemmel hizmet ve konforlu yaşam alanları sunan premium markası Le Meridien, MYC Partners sahipliğinde Le Meridien Bodrum Beach Resort ile Bodrum Yarımadası’nın en ayrıcalıklı koyunda, muhteşem konumlanmış 83 bin metrekarelik peyzajlı bahçelerin içinde Mayıs ayında kapılarını açıyor.



Le Meridien Bodrum Beach Resort tamamı nefes kesen panoramik manzaralı, şık, zarif, kaliteli anlar ve kusursuz konfor için stilize edilmiş, modern sanat eserleri ile çevrili odalar, süitler, rezidanslar ve villalar ile uluslararası standartlarda lüks bir deneyim sunuyor. Le Meridien Bodrum Beach Resort, havalimanına sadece 15 dakika uzaklıktaki yemyeşil bir yarımadayı kucaklayan konumu, 650 metrelik beyaz kum plajı, sunduğu eşsiz deneyimleri, hissettirdiği tazeleyici bir özgürlük duygusu ve evrensel bir şıklıkla hayallerinizin sınırlarını zorlayarak kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi hissetmenizi sağlıyor.



Le Meridien Bodrum Beach Resort’u diğer uluslararası lüks otellerden daha farklı kılan, 10.000 metrekare üzerinde doğaya ve insana saygıyla benzersiz bir şekilde tasarlanan ve her noktasında huzur ve rahatlama hissedebileceğiniz Vitalica Wellness.



Vitalica Wellness kendinizi yeniden canlanmış hissetmenizi garanti altına almak için bütünsel bir dizi güzellik bakımı ve unutulmaz deneyimler sunuyor. Vitalica Wellness'ın “kişiye özel” klinik tedavileri, bağışıklık sistemini güçlendirici IV, yoga ve ozon terapileri Ethica Genel Hastanesinde ve aynı sağlık grubunun bir parçası olan 4 Estethica Estetik Hastanelerinde kazanılan 20 yılı aşkın deneyim ışığında uzman personel tarafından sağlanıyor.

Vitalica Wellness'ın programları, dünyanın dört bir yanındaki rakiplerine kıyasla benzersiz olan ünlü uzmanlar tarafından önleyici ve yaşam tarzı tıbbı ışığında geliştirildi. Vitalica Wellness’ın ayrıcalıklarla dolu dünyasına doğru bir adım atarken, kendinizi aydınlatmanız, arındırmanız, beslenmeniz ve daha sağlıklı olmanız için benzersiz bir deneyimi keşfetmenizi amaçlıyor.

Le Meridien Bodrum Beach Resort'un tüm oda, süit, rezidans ve villalarının her biri tabandan tavana kadar uzayan panoramik pencereleri ile Bodrum Yarımadası'nın büyüleyici manzarasına sahip. İç mimarisinde en ince ayrıntısına kadar lüks, şıklık ve en güncel teknoloji sistemleri ile donatılan yaşam alanları, odanıza kendi imzanızı atarak lüksü yeniden kurgulamanızı sağlıyor. Genişlik duygusunun eşlik ettiği konfor ve stil, gün ışığından sağladığı aydınlık ile buluştuğunda hayallerinizin ötesindeki lüks deneyimine kendini hayran bıraktırıyor.

Le Meridien Bodrum Beach Resort’un 5 restoran ve 4 barında, dünyanın dört bir yanından ilham alan lezzetli otantik tatları deneyimlemek için, uçsuz bucaksız bir gastronomi yolculuğunda lezzet avcılığının tadını çıkarın. Bodrum Blue Mediterranean Restaurant'ta otantik Akdeniz lezzetleri ve Bodrum Blue Seafood Restaruant’ta Ege’ye özel meze ve taze ot çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap eden tatları keşfedin. Stella Restaurant, koya hakim panoramik manzarası ve çarpıcı iç mekân tasarımıyla Akdeniz sıcaklığına vurgu yapan bir atmosfere sahip ve dry aged etleri damak tadınıza göre sunuluyor. Birbirinden leziz çağdaş Asya Pasifik Mutfağından lezzetler, Uzak Doğu’ya sadık füzyon ritüelleriyle, Toro Pan-Asian Restaurant'ın eşsiz ambiansında sizlerle buluşuyor. Vitalica Restaurant’ta, detoks ve ayurvedik programlarımıza yönelik sağlık için hazırlanan menüler, bağışıklığınızı güçlendirirken, ruhunuzu beslemek ve zihninizi canlandırmak için güzel sürprizlerle dolu. Gün batımında hatıralarda eşsiz anlar bırakacak bir buluşma noktası için Beach Bar ve Peninsula Bar, özel kokteyller ve deniz kenarında enfes içecekler sunmaktadır. Ve tabii ki, sakin bir gün geçirmek isteyen konuklarımız 24 saat oda servisi ile damak tatlarını odalarının konforunda dilediğince şımartabilirler.

Le Meridien Bodrum Beach Resort'un görkemli ve şık atmosferi, deneyimli ekibimiz tarafından kusursuz bir şekilde yönetilen düğünler, kutlamalar ve etkinlikleriniz için göz kamaştıran eşsiz seçenekler sunuyor. Konuklarınız anın büyüsüne kapılırken siz hatıralarda iz bırakacak anların keyfini çıkarabilirsiniz. Kutlamanız sırasında Le Meridien Bodrum Beach Resort mutfağının hünerli ve yetenekli ellerinden çıkan otantik spesiyaliteler ve ikramlar davetlilerinize ve size her anınızı özel hissettirecek.

Le Meridien markasıyla şıklığı ve stili Bodrum’a getirecek olan Le Meridien Bodrum Beach Resort, muhteşem atmosferini lüksle birlikte deneyimlemek üzere bu sezon misafirlerini bekliyor.

