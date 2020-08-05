Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

MediaMarkt depoları boşaltıyor, yetişen kazanıyor

MediaMarkt, 9 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak geleneksel stokları eritme kampanyasında çok sayıda üründe önemli miktarda indirime gidiyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:46
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yetişen kazanıyor

MediaMarkt Depoları Boşaltıyor, Yetişen Kazanıyor!


En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, 9 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak geleneksel stokları eritme kampanyası ile akıllı telefonları ve televizyonları, beyaz eşyaları, kişisel bakım ürünlerini ve aksesuarları indirimli fiyatların yanı sıra 12 aya varan taksit ve banka kredisi fırsatıyla sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, ürün yelpazesindeki binlerce ürünle teknolojiseverlerin tüm elektronik ihtiyaçlarına yanıt verirken, 9 Ağustos tarihine kadar sürdüreceği kampanyasıyla da tüketicilere elektronik ürünleri cazip fırsatlarla sunmayı hedefliyor.

Buna göre MediaMarkt, “Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz” kampanyasıyla oldukça geniş fiyat aralığındaki akıllı telefonlarda, televizyonlarda, her evin ihtiyacı beyaz eşyalarda ve ankastrelerde, akıllı saatlerin de dahil olduğu aksesuarlarda, mutfakların vazgeçilmez yardımcılarının yer aldığı elektrikli küçük ev aletlerinde önemli fırsatlar sunuyor.

“İhtiyaçların için kaçırılmayacak fırsatlar!” diyen MediaMarkt Türkiye, teknolojiseverlere 12 aya varan taksit fırsatının yanı sıra banka kredisiyle alışveriş imkanı da sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde mini hobi bahçesi hazırlamanın püf noktaları
Evde mini hobi bahçesi hazırlamanın püf noktaları
Gayrimenkul satış ve pazarlamasında 3D Etkileşimli Online Satış Sistemi
Gayrimenkul satış ve pazarlamasında 3D Etkileşimli Online Satış Sistemi
Ömer Niziplioğlu | Hatay'ı Dubai yapabiliriz
Ömer Niziplioğlu | Hatay'ı Dubai yapabiliriz
Döner sektöründe 100 bin kişiye istihdam sağlanacak
Döner sektöründe 100 bin kişiye istihdam sağlanacak
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu
Karanfil | Libya'nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız
Karanfil | Libya'nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız
Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı
Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı
3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu
3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu
Dolka, maske üretim makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor
Dolka, maske üretim makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor
P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler
P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim