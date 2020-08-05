MediaMarkt Depoları Boşaltıyor, Yetişen Kazanıyor!



En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, 9 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak geleneksel stokları eritme kampanyası ile akıllı telefonları ve televizyonları, beyaz eşyaları, kişisel bakım ürünlerini ve aksesuarları indirimli fiyatların yanı sıra 12 aya varan taksit ve banka kredisi fırsatıyla sunuyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, ürün yelpazesindeki binlerce ürünle teknolojiseverlerin tüm elektronik ihtiyaçlarına yanıt verirken, 9 Ağustos tarihine kadar sürdüreceği kampanyasıyla da tüketicilere elektronik ürünleri cazip fırsatlarla sunmayı hedefliyor.

Buna göre MediaMarkt, “Stokları Eritiyoruz, Depoları Boşaltıyoruz” kampanyasıyla oldukça geniş fiyat aralığındaki akıllı telefonlarda, televizyonlarda, her evin ihtiyacı beyaz eşyalarda ve ankastrelerde, akıllı saatlerin de dahil olduğu aksesuarlarda, mutfakların vazgeçilmez yardımcılarının yer aldığı elektrikli küçük ev aletlerinde önemli fırsatlar sunuyor.

“İhtiyaçların için kaçırılmayacak fırsatlar!” diyen MediaMarkt Türkiye, teknolojiseverlere 12 aya varan taksit fırsatının yanı sıra banka kredisiyle alışveriş imkanı da sunuyor.