Milli muharip uçağı KAAN’ın lastikleri Petlas’tan

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Türkiye’deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan Petlas tarafından tasarlanan lastikler, KAAN platformunda kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye’nin savunma sanayisinin millileştirilmesine katkı sunmaya devam ediyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üstün standartlarda üretimini yapıyor. Savunma sanayi ve havacılık alanındaki stratejik projeler için lastik geliştirilmesini sağlıyor. Hürkuş, Hürjet, Anka, Anka S, Aksungur, Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılan Petlas lastikleri, son olarak milli teknolojiyle geliştirilen en yeni milli muharip uçağı KAAN’da da tercih edildi. Uçak lastiklerine uluslararası birçok test metodunda test yapabilme kabiliyetine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon Sertifikasına layık görülen Petlas’ın lastiklerinin kullanıldığı KAAN, ilk uçuşu ile tam not aldı.

“Dışa bağımlılığı en aza indiriyoruz”

Türkiye’ye katma değer sağlayabilen tek lastik üreticisi

Petlas lastiklerinin tabi tutuldukları testlerden başarı ile geçerek savunma sanayisi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıktığını belirten, “Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini almasını sağlayan KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Petlas olarak, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı çok mutluyuz. Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikamızda sadece askeri lastiklerimizle değil, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına ve traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2 bin 500’den fazla ebatta üstün nitelikli lastik üretiyoruz. Şu anda Türkiye’den en çok lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız” diye konuştu.

Petlas, lastiklerini tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarında, kendi bünyesindeki akredite test Merkezinde test ederek geliştiriyor. Gelişmiş Ar-ge ve test laboratuvarlarıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Uçak Lastikleri Ulusal Akreditasyon Sertifikası’na layık görüldü. Bu belgeyle; ülkemizin son dönem milli hamleleri içinde yer alan savunma sanayi havacılık alanındaki milli hava araçları projelerinin 15 farklı platformunun 22 lastik ürününü, ulusal akreditasyonla testlerini gerçekleştirip onaylayarak, hava araçlarının hem lastiklerini, hem de uluslararası onay iradesini yerlileştirilecek.

AKO Grup, bünyesindeki Petlas, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu lastik üretimini gerçekleştiriyor. Bunun yanında askeri kara araçları FNSS 4×4 STA, ÖMTTZA ve BMC Obüs, Tank Taşıyıcı ve Tulga’da da stratejik yerlileşme hedefine katkı sağlıyor. Petlas’ın geliştirdiği askeri lastikler birçok marka tarafından orijinal ekipman lastikleri olarak tercih ediliyor.