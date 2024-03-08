Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milli muharip uçağı KAAN’ın lastikleri Petlas’tan

Türkiye’deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan Petlas tarafından tasarlanan lastikler, KAAN platformunda kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı.

08 Mart 2024 Cuma 12:39
Milli muharip uçağı KAAN’ın lastikleri Petlas’tan






Milli muharip uçağı KAAN’ın lastikleri Petlas’tan

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Türkiye’deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan Petlas tarafından tasarlanan lastikler, KAAN platformunda kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye’nin savunma sanayisinin millileştirilmesine katkı sunmaya devam ediyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üstün standartlarda üretimini yapıyor. Savunma sanayi ve havacılık alanındaki stratejik projeler için lastik geliştirilmesini sağlıyor. Hürkuş, Hürjet, Anka, Anka S, Aksungur, Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılan Petlas lastikleri, son olarak milli teknolojiyle geliştirilen en yeni milli muharip uçağı KAAN’da da tercih edildi. Uçak lastiklerine uluslararası birçok test metodunda test yapabilme kabiliyetine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon Sertifikasına layık görülen Petlas’ın lastiklerinin kullanıldığı KAAN, ilk uçuşu ile tam not aldı. 

“Dışa bağımlılığı en aza indiriyoruz

Petlas lastiklerinin tabi tutuldukları testlerden başarı ile geçerek savunma sanayisi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıktığını belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan“Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini almasını sağlayan KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Petlas olarak, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı çok mutluyuz. Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikamızda sadece askeri lastiklerimizle değil, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına ve traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2 bin 500’den fazla ebatta üstün nitelikli lastik üretiyoruz. Şu anda Türkiye’den en çok lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız” diye konuştu.

Türkiye’ye katma değer sağlayabilen tek lastik üreticisi

Petlas, lastiklerini tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarında, kendi bünyesindeki akredite test Merkezinde test ederek geliştiriyor. Gelişmiş Ar-ge ve test laboratuvarlarıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Uçak Lastikleri Ulusal Akreditasyon Sertifikası’na layık görüldü. Bu belgeyle; ülkemizin son dönem milli hamleleri içinde yer alan savunma sanayi havacılık alanındaki milli hava araçları projelerinin 15 farklı platformunun 22 lastik ürününü, ulusal akreditasyonla testlerini gerçekleştirip onaylayarak, hava araçlarının hem lastiklerini, hem de uluslararası onay iradesini yerlileştirilecek.

AKO Grup, bünyesindeki Petlas, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu lastik üretimini gerçekleştiriyor. Bunun yanında askeri kara araçları FNSS 4×4 STA, ÖMTTZA ve BMC Obüs, Tank Taşıyıcı ve Tulga’da da stratejik yerlileşme hedefine katkı sağlıyor. Petlas’ın geliştirdiği askeri lastikler birçok marka tarafından orijinal ekipman lastikleri olarak tercih ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
KAANYerli UçakPetlas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul Dönüşüyor
Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul Dönüşüyor
Biotrend’e Döngüsel Ekonomi Ödülü | Topraksız domates ürettiler
Biotrend’e Döngüsel Ekonomi Ödülü | Topraksız domates ürettiler
Daha üretken yapay zekaya ulaşmak mümkün mü?
Daha üretken yapay zekaya ulaşmak mümkün mü?
MUBİ Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketi oldu
MUBİ Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketi oldu
SAHİM-SEN açıkladı | Memura verilen toplu sözleşme parası iptal mi edildi?
SAHİM-SEN açıkladı | Memura verilen toplu sözleşme parası iptal mi edildi?
Revo Capital, dördüncü Building Bridges etkinliğini gerçekleştirdi
Revo Capital, dördüncü Building Bridges etkinliğini gerçekleştirdi
Güneş sektörü, dünyadaki en büyük 5 buluşmasına hazırlanıyor
Güneş sektörü, dünyadaki en büyük 5 buluşmasına hazırlanıyor
Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda
Polat Enerji, rüzgar enerjisinde yine lider koltuğunda
SOCAR Energy School ikinci dönem mezunlarını verdi
SOCAR Energy School ikinci dönem mezunlarını verdi
Teknosa’ya “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” Ödülü
Teknosa’ya “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” Ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim