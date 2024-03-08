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Türkiye yaz rezervasyonlarında yüzde 20’nin üzerinde artış

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin’de “Türkiye Turizmi: Deniz, Kum ve Güneşten Çok Daha Fazlası” panelini düzenledi.

08 Mart 2024 Cuma 12:38
Türkiye yaz rezervasyonlarında yüzde 20’nin üzerinde artış






Türkiye yaz rezervasyonlarında yüzde 20’nin üzerinde artış


 

SunExpress ev sahipliğinde düzenlenen panel, tur operatörlerinden hava yolu şirketlerine, otellerden turizm profesyonellerine çok sayıda ziyaretçiden yoğun ilgi gördü. Panelde SunExpress CEO’su Max Kownatzki, TUI Almanya CEO’su Stefan Baumert ve Berlin Brandenburg Havalimanı CEO’su Aletta von Massenbach turizm ve seyahat sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Önümüzdeki yaz dönemi için rezervasyonlarımızın geçen yıla kıyasla yüzde 23 daha yüksek olması, Türkiye’ye seyahat etme arzusunun ve talebin çok güçlü olduğuna işaret ediyor. Türkiye, deniz, kum ve güneşten çok daha fazlası. Tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin, zengin tarihi ve kültürü, benzersiz lezzetleri ve her mevsime uygun spor ve aktiviteleri ile yılın her zamanı için ideal, çok yönlü bir destinasyon olduğunu anlatıyoruz. Türkiye’nin turizm elçisi olarak, güçlü talebi karşılamak adına yaz için kapasitemizi artırıyor, aynı zamanda kışa da yatırım yapıyoruz” dedi.

TUI Almanya CEO’su Stefan Baumert, “Türkiye’ye yönelik seyahat talebi önemli ölçüde artmaya devam ediyor. Bununla birlikte bu yıl TUI olarak Almanya’dan 1 milyon ziyaretçi hedefimizi aşmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için SunExpress ile uçuş seçeneklerimizi genişletiyoruz. Türkiye’deki otelcilerle kurduğumuz yakın ortaklıklar, bu yaz en iyi sahil lokasyonlarında yeni ve daha da kaliteli konaklama imkânları sunmamızı sağlayacak. Misafirlerin yaz tatillerinden beklentileri oldukça yüksek, bu nedenle tur operatörleri, hava yolları ve oteller arasındaki yakın iş birliği çok önemli. Özellikle Antalya, Kemer’deki yeni TUI Magic Life Beldibi otelimiz için heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Berlin Brandenburg Havalimanı CEO’su Aletta von Massenbach, “Türkiye, Berlin’de yaşayanlar için en popüler destinasyonlardan biri. Bu nedenle SunExpress ile kurduğumuz güçlü iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. SunExpress, Berlin için yaz uçuş programını haftalık 56 bağlantıya ve yeni destinasyonlarla genişleterek kapasite ve frekans artışı sunuyor. Bu, SunExpress’in Berlin Brandenburg Havalimanı’na ve başkent bölgesine verdiği önemin bir göstergesi. Bu yaz SunExpress’in Berlin’den Türkiye’nin 10 şehrine sunduğu direkt uçuşlarla yolcular, istedikleri destinasyona daha sık ve aktarmasız olarak ulaşabilecekler” dedi.

SunExpress, Chatbot ve Videocall hizmetini ITB Berlin’de tanıttı

 

SunExpress, dijitalleşme stratejisi kapsamında yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Seyahat acenteleri ve iş ortakları için Chatbot (sohbet robotu) ve Videocall (görüntülü arama) sistemlerini hizmete sunmaya başlayan SunExpress, bu sayede B2B sektöründeki hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Yeni Chatbot ve Videocall hizmetlerini ilk kez ITB Berlin’de tanıtan SunExpress, fuar süresince ziyaretçilere bu servisleri standında deneyimleme imkânı sundu.

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