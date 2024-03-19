Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Motorin ve Benzin fiyatlarına zam geliyor

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasaları ile dolar kurunda önlenemeyen yükseliş dolayısıyla yeniden zamlanıyor...

19 Mart 2024 Salı 10:42
Motorin ve Benzin fiyatlarına zam geliyor






Motorin ve Benzin fiyatlarına zam geliyor


Yüksek enflasyon ile birleşen dolar kurundaki yüksek dalgalanmaya, uluslararası petrol piyasalarında yaşanan artış, araç sahiplerine yansıyor. Motorin ve benzine yeni zam dalgası yoldab 19 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 21 Mart Perşembe günü itibariyle benzin ve motorine dev zam bekleniyor. 19 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...


Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

En son 15 Mart Cuma benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YOLDA!

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine yine zam geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 21 Mart Perşembe itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 42,01 TL

Motorin: 41.84 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43,07 TL

Motorin fiyatı: 42,94TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


 

Anahtar Kelimeler:
MotorinBenzinZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GNC Makina, havacılık ve savunma sektöründe büyüyecek
GNC Makina, havacılık ve savunma sektöründe büyüyecek
HT Solar, ABD’ye ihracatını artırmayı hedefliyor
HT Solar, ABD’ye ihracatını artırmayı hedefliyor
TÜGİS | Bilinçli tüketici gıda üretiminde kaliteyi artırıyor
TÜGİS | Bilinçli tüketici gıda üretiminde kaliteyi artırıyor
Ethereum Yükseltmesi Bybit'in Deposit Dash Etkinliğini Ateşledi
Ethereum Yükseltmesi Bybit'in Deposit Dash Etkinliğini Ateşledi
Yorglass mükemmel sürdürülebilirlik skoru aldı
Yorglass mükemmel sürdürülebilirlik skoru aldı
EİB açıkladı | Susam ihracatında yüzde 195’lik rekor artış
EİB açıkladı | Susam ihracatında yüzde 195’lik rekor artış
Green Holding, Türkiye’yi Formula 1 Yarışlarıyla Buluşturacak
Green Holding, Türkiye’yi Formula 1 Yarışlarıyla Buluşturacak
TOBB, Özel Güvenlik Sektörü sorunlarına çözüm arıyor
TOBB, Özel Güvenlik Sektörü sorunlarına çözüm arıyor
Türk Şirketleri İçin Amerika Pazarına Yönelik Önemli Anlaşma
Türk Şirketleri İçin Amerika Pazarına Yönelik Önemli Anlaşma
Gece yarısı benzin ve motorin için zam kuyruğu 
Gece yarısı benzin ve motorin için zam kuyruğu 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim