TÜGİS: “Bilinçli tüketici gıda üretiminde kaliteyi artırıyor”

TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, “Talebi karşılamaya yönelik yapılan AR-GE yatırımları katma değere dönüşerek ülke ekonomisini olumlu etkiliyor, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırıyor” dedi.

Türkiye Gıda Sanayi İşveren Sendikası Başkanı Kaan Sidar, Tüketiciyi Koruma Haftasında bilinçli tüketicinin gıda üretimi ve ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti. “Günümüzde tüketici edilgen değil, üretimde belirleyici bir rol oynuyor” diyen Kaan Sidar, tüketicinin bilinçli talep ve tercihlerde bulunmasının önemli olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Çevreye ve topluma duyarlı, nitelikli ürünler talep eden bilinçli tüketiciler üretim standartlarının yükselmesini ve firmaların daha kaliteli ürünler üretmesini teşvik ediyor. Sanayiimizin bu talebi karşılamaya yönelik AR-GE yatırımları ise katma değere dönüşerek ülke ekonomisinde etkili oluyor, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırıyor. Ayrıca kaynakların daha verimli kullanılması ve israfın önlenmesi konusunda inisiyatif gösteren, yerli malını tercih eden bilinçli tüketici sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi mümkün kılıyor, kalkınmayı destekliyor.”

Tüketici talebi, gıda güvenliğinde etkili

Tüketicinin gıda okuryazarlığının artmasının gıda güvenliği talebinde de etkili olduğuna işaret eden Kaan Sidar, Türk gıda sanayinin uluslararası standartlarda üretim yaptığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Gıda güvenliğinden taviz verilmesi mümkün değil. Gıdanın güvenliğini ve toplum sağlığını riske atan ruhsatsız üretimlere karşı denetimlerin artırılması ve uygulanan yaptırımların caydırıcı olması çok önemli. Sadece üretim aşaması değil, gıdanın nakliyesi ve perakende satış süreci de dahil olmak üzere her aşamada azami özenin gösterilmesi gerekiyor. Bu da ancak tüketicinin talebiyle mümkün olabilir. Daha evvel açıkta satılan gıdaların taşıdığı riskler dolayısıyla harekete geçen tüketici, gıdaların ambalajlanarak satılmasını mecburi hale getiren yönetmeliğin yayımlanmasını sağlamıştı. Bu örnekte de olduğu gibi tüketicinin bilinçli ve haklı talepleri, kamu kurumlarını bu konuda inisiyatif almak ve yasal düzenlemeler yapmak zorunda bırakıyor” diye konuştu.

Sürdürülebilirlikte anlamlı sonuçlar tüketici çabasıyla mümkün

Gıda sanayicilerinin üretimlerinde sürdürülebilirliği sağlamak üzere inisiyatif aldığı belirtilen konuşmada, özellikle üretimde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması noktasında çalışmaların arttığı kaydedildi. Sidar, “Sektörümüzde enerji tasarrufunu ve verimliliğini artıran ekipman kullanımı önceliklendiriliyor. Üretimde ortaya çıkan atıklar; organik atıklar için kompostlaştırma, sıvı atıklar için arıtım ve ambalajlarda geri dönüşüm gibi yöntemlerle azaltılarak atıkların çevreye etkisinin minimize edilmesi amaçlanıyor. Sektörümüz sorumlu tedarik zinciri anlayışıyla kaynakların sürdürülebilirliğini önemsiyor” dedi.

“Sanayi ve iş dünyasının sürdürülebilirlik çabaları, tüketicinin bu yönde bir bilinç ve duyarlılığı olmadığı takdirde tek başına anlam ifade etmiyor” diyen Sidar, “İsraf edilen bir kg domates, yanında 50 litre suyu da götürüyor. Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan rapor gıda israfının %61’inin evsel atık olarak israf edildiğini, %26’sı hizmet sektöründe, %13’ünün ise perakende sektöründe ortaya çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla sürdürülebilirliğin sağlanmasında anlamlı sonuçlar elde etmek için öncelikle tüketim tarafında bir bilinç gelişmesi, tüketicinin davranış kalıplarının değişmesi gerekiyor” şeklinde sözlerini tamamladı.