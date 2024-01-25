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Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY’ın (Ernst & Young) analizine göre; 2023’ün sonunda yaşanan pozitif gelişmeler şirket birleşme ve satın alımlarına olumlu yansıdı.

25 Ocak 2024 Perşembe 11:56
Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak






Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak

Türkiye’de 2023 yılında yabancı yatırımcının ilgisinin arttığı ve alıcı olduğu işlem oranının yüzde 29 seviyesine çıktığı görülürken, 2024 yılında yatırımların hem global hem de Türkiye’de artması bekleniyor.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi  EY (Ernst & Young) Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar  Türkiye’de 2023 yılında şirket birleşme ve satın almalarının toplam işlem hacmi ve sayısına dair yaptığı analize göre, geçtiğimiz yıl; 6 Şubat depremleri, genel seçim dönemi, ekonomik belirsizlikler, yakın coğrafyada yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkileriyle yaşanan daralmaya rağmen yabancı yatırımcının ilgisinin artması dikkat çekti. Yabancı yatırımcının alıcı olduğu işlemlerin oranı 2022 yılında yüzde 23 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 29 seviyesine çıktı. Yabancı yatırımcıların coğrafi dağılım verileri en çok yatırımın ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini gösteriyor.

Yatırımcıların niteliğine bakıldığında; Türkiye’de 2023 yılında, işlemlerin yüzde 38’inin finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiği, bu işlemler arasında Getir (500 milyon dolar), Advantage Capital-Sabancı Renewables (185 milyon dolar), Insider’ın (105 milyon dolar) yer aldığı görülüyor. Stratejik yatırımcılar da Türkiye’nin jeopolitik konumu ve Avrupa’ya kıyasla sahip olduğu düşük maliyet yapısı nedeniyle ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında Oyak Denizli Çimento – Taiwan Cement Corporation  740 milyon dolar, Stellantis Otomotiv - Tofaş 445 milyon dolar, Aytemiz - Tatneft 336 milyon dolar, Hod Maden - SSR Mining 270 milyon dolar, Murat Kablo-Volex 195 milyon dolar, Burgan Bank-Al Rawabi United 188 milyon dolar, Akpet-Tatneft 160 milyon dolar, Mandarin Hotel Bodrum – Pasha Holding 156 milyon dolar, Rönesans Enerji-Total Energies 150 milyon dolar, Kale Kimya-Univar 143 milyon dolar değerinde gerçekleştirilen işlemleriyle Türkiye’de öne çıkan stratejik yatırımlar arasında öne çıkıyor. 

2024 beklentileri iyimser

2024 yılında ise 2023 sonunda artan faizlerin pozitif yönde etkilerinin hissedilmesi, genel seçimin yarattığı belirsizliklerin geride kalması ve pandeminin global piyasalardaki etkisini tamamen yitirmesi ile yatırımların hem global anlamda hem de Türkiye’de artması bekleniyor. Türkiye pazarının dinamikleri göz önüne alındığında kimyasal ürünler başta olmak üzere endüstriyel üretim, yenilenebilir enerji, gıda alanlarında yatırımların yoğunlaşacağı; bununla birlikte SaaS, finansal teknolojiler, oyun ve e-ticaret alanlarındaki teknolojik girişimlerin ilgi çekmeye devam edeceği ve özellikle işlem sayısının artacağı ön görülüyor. EY analizine göre özelleştirme tarafında da beklenti; 2024-2026 Orta Vadeli Program’a göre özelleştirme gelirlerinin bir önceki yıla göre artacağı yönünde.

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