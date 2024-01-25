Türkiye İş Bankası Müzesi'nden Çocuklara Kitap Armağanı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nden Çocuklara Kitap Armağanı



Cumhuriyetimizin 100.yılına armağan olarak 29 Ekim 2023 tarihinde ziyaretçileri ile buluşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukları Müzede Gör - Kahraman Hayvanlar kitabı ile karşılıyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in kaleme aldığı kitap Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak, İş Sanat’ın katkılarıyla hazırlandı.

“Hadi burada tanışın. Yakında gün ışığına çıkacaksınız.” diyerek başlayan kitap, çocukları Melahat Üren’in tavşanlarıyla, Orhan Peker’in güvercinleriyle, Fikret Otyam’ın eşeğiyle, Şeref Bigali’nin horozuyla, Şemsi Arel’in kedileriyle, Ömer Uluç’un kargasıyla ve Cihat Burak’ın balinasıyla tanıştırıyor. Eserlerin resmedilme süreçlerini anlatmaları çocukların hayal dünyasında kocaman bir çiftlik kurarken, Türk ressamları ve resimleri hakkında da bilgi sahibi yapıyor.

Eserlerde yer alan hayvanları kendi aralarında konuşturan kitap, çocuklara bir tiyatro sahnesi kuruyor. Ayrıca kitabın çocuklara ayrılan bölümlerinde resim çizebilecekleri bir alan da bulunuyor. Böylece çocuklar bu hikâyenin hem okuyucusu hem yazarı oluyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni ziyaret eden tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulan kitap, tüm okurlarını bu büyülü dünyanın bir parçası yapmak için bekliyor. Müze, Pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Yazar Hakkında

Ayşegül Sönmez, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlk sanat yazılarına Anons Plastik Sanatlar dergisinde başladı. Duygu Asena ile Kim ve Negatif dergilerinde çalıştı. Milliyet, Sabah, Radikal ve Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisans tezini “Türk Resminde Modernizmine Rağmen Modern” başlığında tamamladı. 2012 yılında kendi tam bağımsız kültür sanat medya organı uluslararası ENNC üyesi sanatatak.com’u kurdu. Sayısız eğitim programı, küratoryal müzik konseri, söyleşi ve sanat etkinlikleri düzenledi. Ben Ayşegül Sönmez Çağın İçinde’yi (Sanatatak Yayınları) Fransız filozof Michel Maffesoli’nin yazdığı önsözüyle 2017’de yayınladı. Halen sanatatak.com’un genel yayın yönetmeni ve yazarı. Youtube’de İş Sanat kanalında Türkiye İş Bankası resim koleksiyonu üzerine inceleme yapan Youtuber. Son kitabı Çağdaş Sanat Var Mı? 2023 yılında Everest Yayınları’ndan yayımlandı.