Kitap | Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler serisinin son kitabı: Sevgi

Mundi Çocuk’un Türkçeye kazandırdığı, Oxford’un tüm dünyada ilgiyle karşılanan Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler serisinin son kitabı, bu kez miniklere sevgiyi anlatacak. Sevmek, sevilmek, şefkat gibi kavramlara odaklanırken, çocuklara duygularını keşfetmeleri için yol gösterici olan Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler: Sevgi kitabı raflarda yerini aldı.

Oxford’un tüm dünyada ilgili gören Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler serisinin, Mundi Çocuk tarafından Türkçeye kazandırılan son kitabı, sevgiye odaklanıyor. Sevmek, sevilmek, aile, kayıp, şefkat gibi kavramları, renkli illüstrasyonlarla ele alan Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler: Sevgi, çocuklara duygularını keşfetmeleri için yardımcı olmayı amaçlıyor.

Helen Mortimer tarafından kaleme alınan, Cristina Trapanese’in eğlenceli illüstrasyonlarıyla renklenen Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler: Sevgi kitabı, “Sevgi ne demek?” sorusunun etrafında şekilleniyor. Kitap, başkalarını sevmenin gerçekte ne demek olduğunu, sevgiyi doğru gösterme yöntemlerini ve sevildiğini anlamanın yollarını anlatıyor.

Yapılacak on etkinlik önerisi

Esra Kökkılıç tarafından çevrilen Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler: Sevgi, büyüklerin de okuması gereken çocuk kitaplarından biri. Ayrıca kitap sonunda yer alan “on etkinlik” önerisi, çocuğuyla verimli ve yaratıcı vakit geçirmek isteyen anne babalara yararlı bir yol haritası sunuyor. Dil uzmanları tarafından özenle hazırlanan başlıklardan oluşan seri kapsamında geçen aylarda Mutluluk, Elinden Gelenin En İyisini Yapmak, Cesaret ve Nezaket duygularının işlendiği kitaplar yayımlanmıştı.

Kitap Adı: Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler: Sevgi

Yazar: Helen Mortimer

Çeviri: Esra Kökkılıç

Yayınevi: Mundi

Dizi: Mundi Çocuk

Tür: Öykü

Yaş aralığı: 4 yaş ve üzeri

Sayfa sayısı: 32

Fiyatı: 190,00 TL