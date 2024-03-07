VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak
Yurtdışı fonlama tarafında art arda önemli işlemlere imza atarak çeşitli yapılar altında gerçekleştirdiği işlemlerle bu alandaki liderliğini koruyan VakıfBank, 2024 yılında da geleneği bozmadı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başarıyla tamamladıkları son fonlama işlemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘’Büyüklük açısından bir eurobond ihracı eşdeğerindeki ikinci fonlama işlemimiz”
“Ülkemize yönelik likidite girişindeki pozitif momentum devam ediyor”
Uluslararası sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Üstünsalih, “Geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond işlemimizin ardından pek çok Türk bankasının sırasıyla piyasaya geldiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’ye ve Türk bankalarına yönelik yatırımcı ilgisinin giderek arttığını ve likidite girişindeki pozitif momentumun altı ay öncesine bile kıyasla fiyatlamalara yansıdığını memnuniyetle belirtmek isterim” diye konuştu. Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:
“Yılın ikinci yarısında derecelendirme kuruluşlarından beklediğimiz olumlu adımların Türk ihraççılarına yönelik yatırımcı talebini daha da iyileştirmesini ve buna paralel olarak fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekliyoruz. Türkiye’nin 2 büyük bankasından biri ve uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankası olarak biz de bu alandaki fırsatları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu fonlama özelinde, işleme taraf olan yatırımcımıza, VakıfBank’a ve ülkemize duyduğu güven nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.’’