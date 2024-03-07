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VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak 

Uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankalarından birisi olan VakıfBank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza atarak 2024 yılında da fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etti.

07 Mart 2024 Perşembe 08:56
VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak 






VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak 

Yurtdışı fonlama tarafında art arda önemli işlemlere imza atarak çeşitli yapılar altında gerçekleştirdiği işlemlerle bu alandaki liderliğini koruyan VakıfBank, 2024 yılında da geleneği bozmadı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, başarıyla tamamladıkları son fonlama işlemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘’Büyüklük açısından bir eurobond ihracı eşdeğerindeki ikinci fonlama işlemimiz”

2023 yılında 6,3 milyar dolar ile uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olduklarının altını çizen Abdi Serdar Üstünsalih, toplam yurtdışı fonlama tutarının 14 milyar dolar seviyesine ulaştığının ve toplam pasifler içindeki payının yüzde 15 seviyesine yükseldiğinin altını çizdi. “2024 yılına da hızlı bir giriş yaparak uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli yeni bir fonlama işlemine imza attık” ifadesinde bulunan Üstünsalih, “Geçen yıl ağustos ayında yine başka bir uluslararası banka ile gerçekleştirdiğimiz teminatlı fonlama işleminde olduğu gibi, bu işlem özelinde de alışılmış işlemlere kıyasla hem vadeyi 3 yıl gibi oldukça uzun bir seviyeye hem de işlem büyüklüğünü bir eurobond ihracı eşdeğerine çıkarmayı başardık. Söz konusu işlem ayrıca alternatiflerine kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından da dikkat çekmektedir. Bu tarz işlemlerle optimum maliyetli yeni fonlama alternatiflerini değerlendirerek kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Ülkemize yönelik likidite girişindeki pozitif momentum devam ediyor

Uluslararası sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Üstünsalih, “Geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond işlemimizin ardından pek çok Türk bankasının sırasıyla piyasaya geldiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’ye ve Türk bankalarına yönelik yatırımcı ilgisinin giderek arttığını ve likidite girişindeki pozitif momentumun altı ay öncesine bile kıyasla fiyatlamalara yansıdığını memnuniyetle belirtmek isterim” diye konuştu. Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yılın ikinci yarısında derecelendirme kuruluşlarından beklediğimiz olumlu adımların Türk ihraççılarına yönelik yatırımcı talebini daha da iyileştirmesini ve buna paralel olarak fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekliyoruz. Türkiye’nin 2 büyük bankasından biri ve uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankası olarak biz de bu alandaki fırsatları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu fonlama özelinde, işleme taraf olan yatırımcımıza, VakıfBank’a ve ülkemize duyduğu güven nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.’’

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Vakıfbank
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