2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?



Milli Piyango idaresini özelleştirme sonrası eline geçiren Demirören Grubu büyük ikramiye çekilişlerinde kimi çıktığı bir türlü açıklanmayan yüksek meblağlar konusunda kamuoyunun dikkatini çekiyor. Son büyük ikramiye çekilişinde 400 milyon TL uyuşturucu ticaretinin kalbi sayılan Kolombiya'ya gittiği iddia ediliyor.



Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye online alınan tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu.

Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

'dan alınan bir tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin tek bilete çıkması ve ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası sosyal medyanın da gündemindeydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları kazanan kişi olarak Demirören'in fotoğrafını paylaştı. Twitter'da (X) ‘Kolombiya’ etiketi oluştu.

400 milyon TL'lik Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.



