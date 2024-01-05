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Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı

Gazze protestosu sonrası meydana gelen yumruklu saldırı sonrası sosyal medyadan yaptığı iki kelimelik açıklama sonrası hakkında soruşturma açılan Fatih Altaylı ifade verdi.

05 Ocak 2024 Cuma 11:59
Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı






Gazeteci Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı


CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye kalkan, yumruk atan Osman Sarıgün'ü serbest bırakan, saldırganın elini öpmek için kuyruğa girenleri, sosyal medya trollerinin günlerce övgü yağdırdığı olayı aylarca izleyen adalet sistemi, Fatih Altaylı için jet hızıyla soruşturma açtı. AK Partili trollerin hedef gösterdiği usta gazeteci Fatih Altalı'nın iki kelimelik sosyal medya mesajının ardından bugün savcılıkta ifade verdi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek olmak için adliyeye geldi. 

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı 'eline sağlık' paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talep edildi.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, 1 Ocak'ta Filistin için düzenlenen miting sırasında elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise bunun üzerine sosyal medya hesabından "Eline sağlık" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Fatih Altaylı'nın herhangi bir ismi işaret etmeden yaptığı ve daha sonrasında sildiği paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen soruşturma başlatmış ve Altaylı da bu kapsamda ifade vermeye çağrılmıştı.

Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İfadesinin ardından savcılık Fatih Altaylı için yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talep etti. 


Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek için adliyede hazır bulundu.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, 1 ocakta Filistin için düzenlenen mitingin ardından elinde hilafet bayrağı taşıdığı iddia edilen İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atmıştı. Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından herhangi bir olayı veya kişiyi işaret etmeden, "Eline sağlık" şeklinde paylaşım yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen soruşturma başlatarak, Altaylı'yı ifade vermeye çağırdı.

Son Güncelleme: 05.01.2024 12:22
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
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