İliç maden kazası | Kayıp işçilerin isimleri açıklandı
Erzincan İliç yakınlarındaki altın madeninde meydana gelen göçükte kurtarılmayı bekleyen 9 işçiden 7'sinin kimliği kamuoyu ile paylaştı.
Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü maden sahasında meydana gelen göçük nedeniyle 9 işçiden haber alınamıyor.
Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..
Uğur Yıldız..
Şaban Yılmaz..
Kenan Öz..
İbrahim Keklik..
Adnan Keklik..Hüseyin Kaya..
Ramazan Çimen.. pic.twitter.com/AWfsYaWZa5 — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) February 14, 2024
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), göçük altında kalan 9 işçiden 7'sinin isimlerini ve fotoğraflarını açıkladı. İSİG Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü toprak kayması sonucu göçük altında kalan dokuz maden işçisinden yedisinin isimleri..."
Uğur Yıldız
Şaban Yılmaz
Kenan Öz
İbrahim Keklik
Adnan Keklik
Hüseyin Kaya
Ramazan Çimen