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Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü

Büyük kentlerde yoğun ışık kirliliğine rağmen Kuzey Işıkları gece yarısı gökyüzünde uzun süre izlenebildi

06 Kasım 2023 Pazartesi 08:27
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü






Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü

Kuzey Işıkları’nı hafta sonu Kuzey Yarım Küre’de yer alan çok sayıda ülkeden izlemek mümkün oldu. "Aurora Borealis" adıyla da bilinen Kuzey Işıkları, ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi çok sayıda ülkede ortaya çıkarken Türkiye’den de sosyal medya kullanıcıları pembe, kırmızı ve yeşile bürünmüş gökyüzünün fotoğraflarını paylaştı.

Kuzey Işıkları’nı hafta sonu Kuzey Yarım Küre’de yer alan çok sayıda ülkeden izlemek mümkün oldu.

"Aurora Borealis" adıyla da bilinen Kuzey Işıkları, ABD, Kanada, İngiltere, Macaristan, Ukrayna gibi çok sayıda ülkede ortaya çıkarken Türkiye’den de sosyal medya kullanıcıları pembe, kırmızı ve yeşile bürünmüş gökyüzünün fotoğraflarını paylaştı.

Güneş uzmanları Dünya’yı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda yerden Kuzey Işıkları’nı izlemenin mümkün olacağını açıklamıştı.

Dans eden yeşil ve kırmızı dalgalardan oluşan Kuzey Işıkları, Dünya’nın manyetik alanında meydana gelen bozulmalar dolayısıyla yüksek ya da düşük enlemlerde saatler boyunca gözlemlenebiliyor.

Bu ışık şenliği Dünya’nın manyetik uçları olan kuzey ve güney kutuplarında daha çok görülüyor.

Güneş’ten gelen ve Güneş rüzgarı olarak bilinen parçacıklar, milyonlarca kilometre yol aldıktan sonra sonunda Dünya’ya varıyor.

Daha sonra da Dünya’nın manyetik alanı tarafından kutuplara doğru yönlendiriliyorlar.

Atmosferin hangi katmanında hangi gaz moleküllerine denk geldiklerine göre farklı ışık dalga boyları olarak farklı derecede enerji yayıyorlar; bu da oksijenin gökyüzünü yeşil, nitrojenin de kırmızıya boyamasını sağlıyor.

Işık kirliliği yüzünden bu renk silsilesini yakalamak bazen zor olsa da Pazar gecesi dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin kamerası ya da telefonu Kuzey Işıkları’nı yakalamayı başardı.

Ünlü İtalyan fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei, 1619 yılında "Aurora Borealis" terimini Roma mitolojisindeki şafak tanrıçası Aurora ve rüzgar tanrısı Boreas’tan esinlenerek yaratmıştı.

Kuzey Işıkları’nın ilk kaydının ise 30 bin yıl önce Fransa’daki bir mağaranın duvarlarına yansıdığı düşünülüyor.

Bazı telefon uygulamalarından Kuzey Işıkları’nın ne zaman, nerede görüleceğini takip etmek mümkün.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey ışıklarıTürkiyeGökyüzüUzayMacaristanAurora Borealis
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