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Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber

Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 4 kişi kayboldu.

11 Haziran 2020 Perşembe 19:00
Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber

Sivas'ta ırmakta kaybolan 3 çocuktan acı haber!

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, uzun süren çalışmaların ardından kayıp 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı

Edinilen bilgilere göre arama çalışmalarında 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan yetişkinin ise tepkilerden korkarak olay yerini terk ettiği anlaşıldı. Arama çalışmaları sona erdirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak’a giren 4 çocuktan 3’ü bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının boğulduğunu düşünen çocuklardan diğeri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi.

Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112’den yardım istendi. Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3’ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı.

AFAD’da görev yapan balık adamlar dalarak su altında arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarında kayıp 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp yetişkinin ise tepkilerden korkarak olay yerini terk ettiği anlaşıldı. Kayıpların yakında sinir krizleri geçirdi. Çocukların cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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