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Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu

Yer Antalya, akşam saatlerinde peşinde polis ekiplerini koşturan kadın alkollü çıktı. Tüm ihtarlara rağmen 6 araca çarpan kadın sürücü "Kaza yapmadım, onları öptüm' duyanları şaşkına çevirdi

Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu

Yer Antalya, akşam saatlerinde peşinde polis ekiplerini koşturan kadın alkollü çıktı. Tüm ihtarlara rağmen 6 araca çarpan kadın sürücü "Kaza yapmadım, onları öptüm' duyanları şaşkına çevirdi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu

Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu


Tam 2.40 promil alkol aldığı ortaya çıkan Rüya E. adlı 21 yaşındaki genç kız, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Aralarında polis aracının da bulunduğu 6 otomobile çarparak duran alkollü sürücü kendini "Kaza yapmadım öptüm" diyerek kendini savundu. 

SICAKTAN BUNALINCA ARAÇTAN İNDİ

Akıllara durgunluk veren olay Antalya'da yaşandı. Trafik ekiplerinin 'Dur!' ihtarına uymayarak kacan ve aralarında ekip otosunun da bulunduğu 6 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi


Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde, saat 19.00 sıralarında, kontrolsüz araç kullanan bir sürücünün park halindeki bir otomobile çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aracın plakasını belirledi. Cadde ve sokaklarda önlem alan ekipler, Rüya E.'nin (21) kullandığı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.


'DUR!' İHTARINA UYMADI 5 ARACA DAHA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki 4 otomobile daha çarparak hasara neden oldu. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda Rüya E., Belediye Caddesi'nde bir polis aracına da çarparak durdu.

KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

Polis ekiplerinin gözaltına almak istediği Rüya E., kendisini otomobiline kilitledi. Ekiplerin çabalarına rağmen inmeyen Rüya E., bir süre sonra sıcaktan bunalınca aracın camını açarak polis ekipleriyle konuşmaya başladı. Rüya E., ekiplerin çabası sonunda araçtan indi. Sıcaktan bunalan ve aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Rüya E., çimenlerin üzerine uzandı. Kaza yaptığını kabul etmeyen Rüya E., "Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm" dedi.

YÜZÜNÜ YIKAYIP SERİNLETTİLER

Polis ekipleri kendinden geçen Rüya E.'nin yüzünü soğuk su ile yıkayıp, ardından karton parçasıyla serinletmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Rüya E.'ye müdahale etti. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Rüya E., hastaneden de kaçmaya çalıştı.

HASTANEDEN DE KAÇTI, YAKALANDI

Polis ekiplerince yakalanan Rüya E., yeniden hastaneye getirildi. Alkol komasına girdiği belirlenen Rüya E.'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kadının kaçmaması için de önlem aldı. Rüya E.'nin aracı ise incelemeden sonra trafik otoparkına çekildi.

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Alkollü Kadın SürücüRüyaAlkollü SürücüAntalyaMuratpaşaLiman Mahallesi
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