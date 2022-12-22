Kadınlarda bu kansere dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen konu hakkında bilgiler verdi.



Rahim ağzı kanseri kadınlarda sık görülen jinekolojik kanserlerdendir. Çoğunlukla 45-50 yaş civarında görülse de son yıllarda genç kadınlarda da meydana gelmeye başlamıştır. Kadınlarda sık görülen ve ölümlere sebep olan meme ve akciğer kanserinden sonra gelen diğer kanser türü rahim ağzı kanseridir.

Serviks yani rahim ağzı rahmin vajene açılan boyun kısmıdır. Rahim ağzı, rahmin içinde büyüyen bebeğin hamilelik süresince rahimde kalmasını sağlayan bir kapı gibidir. Ayrıca rahmi enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Rahim ağzı (Serviks) kanseri, rahim ağzında mevcut olan sağlıklı hücrelerin DNA'larında değişiklikler oluştuğunda başlar.Bu sağlıklı hücreler belirli bir hız ile büyür, çoğalmaya başlar ve belli bir zaman sonra yaşamaz yani ölür. DNA'da oluşan değişinimler, hücrelere kontrol dışı çoğalmalarını, büyümelerini söyler ve buna bağlı olarak yaşlı hücreler canlı kalırlar. Biriken bu anormal hücreler bir kitle oluşmasına neden olurlar. Buna da Rahim ağzı kanseri denir.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri

Erken evre rahim ağzı kanseri genelde bulgu ve belirti vermez. Bu sebeple kadınların Kadın Hastalıkları Uzmanına düzenli kontrol ve tarama için gitmeleri büyük önem taşır.

Daha ileri evrede rahim ağzı kanseri belirtileri şunlardır;

*Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ya da oluşan kanama

*Menopoz döneminden sonra oluşan kanama

*Jinekolojik muayeneden sonra görülen kasık ağrısı veya kanama

*vajinadan sarkan ve ele gelen kitle

*Normalin dışında kötü kokulu,sulu vajinal akıntı



*Normal adet dışında hafif kanama ya da kan lekeleri

Rahim Ağzı Kanserini Önlemek İçin;

*Sigaradan uzak durun

*HPV aşısı hakkında uzmandan bilgi alın

*Rutin Pap Smear Testleri Yaptırın

*Çok seks partnerlerinden kaçının

*Güvenli seks için prezervatif kullanılmalı

Rahim Ağzı Kanserini Tanısı

Rahim ağzı kanseri erken evrede belirti göstermediği için düzenli olarak pap smear testi yapılması rahim ağzı kanserlerini yakalamak için büyük önem taşır. Rahim ağzı kanserinin varlığından şüpheleniliyorsa, uzman doktora gidilmeli, doktor rahim ağzını kapsamlı bir biçimde muayene eder. Ayrıca anormal hücrelerin kontrolü için kolposkop uygulanır.

Rahim Ağzı Kanserini Tedavisi

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen,'' Tedavi yöntemi hastalığın evresine, varsa diğer ve sağlık sorunlarına göre değişmektedir. Hastalık ameliyat, radyasyon, kemoterapi ya da üçünün de uygulandığı tedavi edilebilir.''dedi.

