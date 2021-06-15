Bade İşçil'den aşı çıkışı | Ben oyuncu değil miyim?

Koronavirüs salgını süresince zor günler geçiren sahne sanatçıları ve oyuncular kontrollü normalleşmede hayata geri dönüyor. Tiyatro ve sinema sanatçıları ile set ve sahne emekçilerinin aşı takvimine alınmasının ardından çok sayıda sanatçıya henüz aşı sırası gelmedi. Adını aşı takvimi içinde bulamayanlar arasında bulamayan Bade İşçil duruma sitem etti. Sağlık Bakanlığı’nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyleyen ünlü oyuncu aşı karşıtlarının sosyal medyada yürüttüğü kampanyadan da etkilendiğini ifade etti.



Bade İşçil, köpeği Mösyö’yü gezintiye çıkardığı Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı’nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi. ‘Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm’ sözleriyle kendisine aşı çıkmamasına sitem eden oyuncu, ayrıca sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlarla insanları şüpheye düşürdüklerini söyledi.

Aşı karşıtı olmadığını da söyleyen İşçil “Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı, her gün sağlık bakanlığının sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider” şeklinde konuştu.

