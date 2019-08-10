Çağla Şikel 40 lira istenen bir bardak ayran için isyan etti

Çağla Şıkel 40 lira istenen bir bardak ayran için isyan etti



Türkiye'nin ünlü tatil yerlerinde esnafın adeta soyguna varan fiyat tarifesi vatandaşları isyan ettiriyor. Kaşarlı tost 75 TL, bir bardak çay bazı yerlerde 50 bazı yerlerde 35 TL 2 kişilik kahvaltıya ise 400 TL hesap çıkaran Bodrum esnafının acımasızlığı bölgeye gelenleri isyan ettiriyor.

Tatil beldelerindeki fahiş yiyecek içecek fiyatları Çağla Şıkel’i de isyan ettirdi. Şıkel açıklamasında "Bir bardak ayrana 40 lira verdim!" dedi.



Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel tatiline devam ediyor. Günübirlik İstanbul'a dönen Çağla Sıkel, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Yeni yayın dönemi çekimleri için geldim. Akşam tekrar Bodrum’a döneceğim” dedi.

Her sene yaz tatilini Bodrum’da geçiren Çağla Şıkel, bu sene fiyatlardan dert yandı. Bir mekanda ayrana 40 TL ödediğini söyleyen Şıkel, fiyat artışı ile ilgili "Normal bildiğiniz bir ayrana 40 TL verdim. ‘Neden bu kadar pahalı?’ diye sordum. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içsinler diye fiyatları yükseltmişler. Ben de 40 liraya soğuk soğuk ayran içtim” dedi.

Mankenliğin yanı sıra sunuculuk da yapan ve youtube kanalı da olan 40 yaşındaki manken, aylık kazancının 200 bin TL olduğunu söylemişti. (Sözcü)

