Böbrekleriniz Kırmızı Besinleri Seviyor!

Vücuttan toksinlerin atmak, hormon salgılamak, kan basıncını ve asit baz dengesini düzenlemek gibi önemli fonksiyonları gerçekleştiren böbrekler, sağlıklı bir şekilde çalışmak için bu fonksiyonlarını destekleyecek yiyecek ve içeceklere ihtiyaç duyarlar. Beslenme planına doğru bir düzende eklenen bazı besinler böbreklerin temizlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı 14 Mart Dünya Böbrek Günü öncesi böbreklere iyi gelen besinler hakkında bilgi verdi.

“Kızılcık”

C vitamini deposu olan kızılcık aynı zamanda böbrek dostu bir besindir. K vitamini, potasyum, magnezyum, folat gibi mineralleri de içeren zengin bir besindir. Zengin mineral ve vitamin kaynaklarına sahip olduğu için başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı etkilidir. Özellikle idrar yolları enfeksiyonlarını önleme konusunda önemli bir besindir. İdrar yollarında oluşan bakterileri temizleyerek böbreklerin zarar görmesini engeller. Hücre onarımına ve enerji üretimine katkı sağlar. Taze, dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz.

“Turp”

“Kırmızı üzüm”

Güçlü bir antioksidan olan turp, böbrek sağlığını koruyan bir besindir. Potasyum içeriği ile kalp kası başta olmak üzere kasların düzgün çalışmasını destekler. Vücutta yeterli oranda potasyumun olması yüksek tansiyona karşı koruyucu özellik taşır. Tansiyon kontrolü ile aynı zamanda böbrek sağlığını da koruyucu bir özellik sağlar. Böbrek taşı sorunlarında taş düşürülmesine yardımcı olan bir yanı da vardır. Beslenme planınızda turp sık sık yer alabilir. Çünkü böbreklerdeki toksinlerin atılması konusunda çok etkilidir. Kırmızı bir doğal güç olan turp aynı zamanda; C vitamini, kalsiyum, K vitamini, B2-B3 ve B6 vitaminleri, fosfor, potasyum, magnezyum, bakır, çinko, manganez, sodyum ve folik asit de içerir. Böbrek sağlığınızı korumak için günde bir kase turp salatası tüketebilirsiniz.

Doğal bir polifenolik bileşik olan resveratrol açısından oldukça zengin olan kırmızı üzüm, C vitamini ve flavonoidler de içerir. Antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri ile kırmızı üzüm, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Kırmızı üzüm içerdiği antioksidanlar sayesinde böbrekler için mükemmel bir koruyucu besindir. A ve B6 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içeren kırmızı üzüm hem böbrek sağlığı hem de genel sağlığımız için önem oluşturur. Çok güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallere karşı güçlü bir koruma kalkanı yaratır. Bu kalkan başta böbrekler olmak üzere birçok organı hastalıklara karşı korur.

“Mürdüm eriği”

Kırmızı erik ya da diğer adıyla mürdüm eriği vücutta demir emilimine yardımcı olan bir kırmızı güçtür. A-B ve C vitaminleri açısından oldukça zengin olan mürdüm eriği ayrıca böbrek dostu bir besindir. Böbrek hastalıklarına karşı koruyucu doğal kaynaklardandır. İyi bir antioksidan olan mürdüm eriği aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır. Lifli bir besindir ve yüksek antioksidan içerir. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenler. Yüksek antioksidan içermesiyle bağışıklık sistemini de güçlendiren bir özellik gösterir. Böbrek sağlığına zarar verebilecek vücutta oluşan toksinlerin hızla atılmasına yardımcı olur.