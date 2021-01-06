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Koronavirüs için 3 yerli aşı FAZ üç sürecine girdi

Koronavirüsle mücadelede Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirdiği 3 aşı için faz üç çalışmalarına başlayacak. Aşı çalışmaları ile ilgili son bilgileri Bakan Koca verdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 08:26
Koronavirüs için 3 yerli aşı FAZ üç sürecine girdi

Koronavirüs için 3 yerli aşı FAZ üç sürecine girdi

Covid-19 salgınına karşı, Türkiye kendi imkanları ile geliştirdiği üç aşının FAZ 3 testlerine başlayacak. Yerli aşı çalışmalarının geldiği son durumu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim insanlarına da teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimine ilişkin açıklamada bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satış başları şöyle:

Aşı çalışmamızda nisan ayında Faz 3 aşamasına geleceğiz. Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir.

Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir.

Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır.

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Son Güncelleme: 06.01.2021 08:55
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