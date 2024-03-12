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Ramazanda Nasıl Sağlıklı Besleniriz? İşte Uzmanından Öneriler!

Ramazan ayına resmen giriş bulunuyoruz. Bu dönemde beslenmemize dikkat etmemiz, sağlıklı seçeneklerle ilerlemek büyük önem taşıyor.

12 Mart 2024 Salı 09:31
Ramazanda Nasıl Sağlıklı Besleniriz? İşte Uzmanından Öneriler!






Ramazanda Nasıl Sağlıklı Besleniriz? İşte Uzmanından Öneriler!

Sahurda ve iftarda sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden, Dyt. Selin Yavuz cevapladı! ‘’Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve dengeli bir yaşam tarzıyla kilo almak veya vermek mümkün.’’

  1. Dengeli Beslenme: 

İftar ve sahurda dengeli bir şekilde beslenmeye özen göstermek önemlidir. Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin yiyecekleri içeren bir menü oluşturmak ve porsiyon kontrolü yapmak kilo kontrolüne yardımcı olur.

  1. Hafif ve Az Yağlı Yemekler: 

İftarda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak yerine, hafif ve az yağlı yemekler tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Izgara, buğulama veya fırında pişirme gibi az yağlı pişirme yöntemlerini tercih etmek de kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

  1. Su Tüketimi:

 Gün boyunca su tüketmek tokluk hissi verir ve metabolizmayı hızlandırır. İftar ve sahur arasında bol su içmek kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

  1. Hareketli Kalma: 

Oruç tutarken bile hafif egzersizler yapmak metabolizmayı canlandırır ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Yürüyüş, hafif aerobik egzersizler veya yoga gibi aktiviteler Ramazan ayında da yapılabilecek egzersizlerdir.

  1. Porsiyon Kontrolü:

İftar ve sahurda porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Fazla yemek yerine yavaş yavaş ve küçük porsiyonlarla yemek kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

  1. Sağlıklı Atıştırmalıklar: 

Ara öğünlerde abur cubur yerine taze meyveler, yoğurt, fındık, badem gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek kan şekerini dengeler ve tokluk hissi verir.

 

Dengeli ve ölçülü olunmalı!

İftar ve sahurda aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olabilir:

İftarda dikkat edilmesi gerekenler;

  • İftarda hızlıca çok fazla yemek yemek yerine, hafif bir çorba veya su ile başlayarak mideyi rahatlatmak iyi olabilir.
  • Protein kaynaklarından zengin olan, ızgara tavuk, balık, et gibi besinleri tercih etmek tokluk hissini artırabilir.
  • Sebzeleri, salataları ve lifli gıdaları öğünlerinize eklemek sindirimi kolaylaştırır.
  • Tatlı olarak aşırı şeker içeren yiyeceklerden ziyade, taze meyveleri veya şekersiz tatlıları tercih etmek daha sağlıklı olabilir.

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler;

  • Sahurda sindirimi kolay ve uzun süre tok tutan yiyecekler tercih etmek önemlidir. Yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği gibi lifli gıdalar ve yumurta gibi protein kaynakları iyi bir seçenektir.
  • Bol su içmeyi unutmayın, su vücudu nemli tutar ve gün boyu susuzluğu önler.
  • Kahvaltıda süt ve yoğurt gibi kalsiyum kaynaklarına da yer vermek kemik sağlığı için önemlidir.

Ayrıca, iftar ve sahur arasında ara öğünlerde de hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Örneğin, taze meyveler, yoğurt, fındık gibi atıştırmalıklar beslenmeyi dengelemek için faydalı olabilir.

Bu önerilere dikkat ederek Ramazan ayında kilo kontrolü sağlanabilir. Ancak herkesin vücut yapısı ve ihtiyaçları farklı olduğundan, kişisel sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına uygun bir plan yapmak önemlidir. Eğer kilo kontrolü konusunda endişeleriniz varsa bir beslenme uzmanından veya diyetisyenden destek almak faydalı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazanda Beslenme
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