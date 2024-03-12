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Tansiyon Hastaları Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?

Oruç tutarken hafif fiziksel aktiviteler yapmaktan kaçınmak yerine, vücudu aşırıya kaçmadan hareket ettirmek önemlidir.

12 Mart 2024 Salı 09:33
Tansiyon Hastaları Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?






Tansiyon Hastaları Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli? Nasıl Beslenmeli?

Uzman Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

Tansiyon hastaları oruç tutarken sağlık durumlarını korumak için nelere dikkat etmeli?

İftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni izlemek önemlidir. Aşırı tuz, yağ ve şeker içeren yiyeceklerden kaçının. Lifli gıdalar, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve protein kaynakları tüketmeye özen gösterin. Tansiyon hastaları sıvı alımını düzenli tutmalıdır. İftar ve sahur arasında bol miktarda su içmeye özen gösterin. Ayrıca, kafein içeren içeceklerden kaçının çünkü kafein tansiyonu yükseltebilir ve vücudu susuz bırakabilir.

Oruç tutarken hafif fiziksel aktiviteler yapmaktan kaçınmak yerine, vücudu aşırıya kaçmadan hareket ettirmek önemlidir. Yürüyüş gibi hafif egzersizler, dolaşımı artırabilir ve tansiyon kontrolüne yardımcı olur.

Tansiyon Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelerden Uzak Durmalı?

İftar ve sahurda dengeli bir şekilde beslenmeye özen gösterin. Bu, vücudunuzun gün boyunca ihtiyaç duyduğu besin öğelerini almasına yardımcı olacaktır. Dengeli bir öğün, proteinler, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, lif ve vitamin-mineral içeren yiyeceklerden oluşmalıdır.

Tansiyon hastaları tuz tüketimini sınırlamalıdır çünkü yüksek tuz alımı kan basıncını arttırır. İftar ve sahurda tuzlu yiyeceklerden kaçının ve mümkünse tuz eklemeyin. Doğal tatlandırıcılar veya baharatlarla yiyeceklerinizi tatlandırın.

İftar ve sahur arasında bol miktarda su için. Susuz kalmak, tansiyonun yükselmesine ve sağlık sorunlarına neden olur. Ayrıca, iftar ve sahur arasında kafein içeren içeceklerden kaçının çünkü kafein dehidrasyona sebebiyet verir.

İftar ve sahurda bol miktarda taze meyve ve sebze tüketmeye özen gösterilmeli. Bunlar lif, vitamin ve mineral açısından zengin olup kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

İftar ve sahurda sağlıklı yağlar içeren gıdaları tercih edin. Zeytinyağı, avokado, balık ve kuruyemişler gibi sağlıklı yağ kaynakları tüketmek, kalp sağlığınızı destekleyebilir ve tansiyonunuzu dengeler.

İftar ve sahurda aşırıya kaçmadan ve aşırı yemek yemekten kaçının. Küçük porsiyonlarla başlayın ve yavaş yavaş yiyin. Bu, sindirimi kolaylaştırabilir ve mide rahatsızlıklarını önler.

Hazır Gıdalardan Kaçının: İftar ve sahurda işlenmiş ve hazır gıdalardan kaçının. Bu gıdalar genellikle yüksek tuz, şeker ve yağ içerirler ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere sebep olur.

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Son Güncelleme: 12.03.2024 09:41
Anahtar Kelimeler:
TansiyonOruç TutmakTansiyon Ve Oruç
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